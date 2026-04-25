Santiago regresa al fútbol sala nacional: el CompoSala asciende a Segunda B

Santiago vuelve a tener fútbol sala nacional. El C.D. CompoSala certificó este sábado en Santa Isabel su ascenso a Segunda División B, culminando una temporada sobresaliente y firmando un hito que confirma el crecimiento imparable de un club que no deja de ensanchar su historia. El conjunto picheleiro sube de categoría por tercera campaña consecutiva y abre una nueva etapa para el fútbol sala compostelano, que regresa al escaparate nacional años después de la desaparición del Lobelle.

El equipo llegaba a la cita con las cuentas claras. Necesitaba sumar un punto ante el Sala Ourense 2014 para asegurar matemáticamente el ascenso. También le habría bastado con un tropiezo de su inmediato perseguidor, el Carballiño, pero esa vía alternativa quedó descartada: el conjunto ourensano cumplió con contundencia y se impuso por 6-1 al A.D.C. San Xoán Guitiriz.

Sin embargo, el CompoSala no estaba dispuesto a depender de nadie. En una jornada marcada por la tensión, la ilusión y la responsabilidad, los de Santiago hicieron lo que debían: competir, resistir y sumar. Recibían en Santa Isabel a un Sala Ourense 2014 instalado en la zona media de la tabla, un rival sin la presión clasificatoria del ascenso pero con argumentos suficientes para exigir al máximo a los locales.

El partido tuvo emoción hasta el final. El CompoSala supo convivir con el peso del momento, con la ansiedad lógica de quien tiene la gloria al alcance de la mano y con la obligación de no dejar escapar el punto que necesitaba. El 3-3 definitivo tuvo valor de ascenso: no fue una victoria en el marcador, pero sí una conquista enorme en la trayectoria del club. Cada gol, cada respuesta y cada minuto consumido acercaron al equipo a un objetivo que dependía de su propia capacidad para mantenerse en pie en una tarde de máxima exigencia.

Cuando el árbitro señaló el final del encuentro, Santa Isabel estalló. El empate bastaba y el CompoSala lo había conseguido. Jugadores, cuerpo técnico y afición celebraron juntos un ascenso que no es uno más: es el tercero consecutivo, una demostración de continuidad, ambición y trabajo bien hecho. En apenas tres temporadas, el club ha construido un camino ascendente que lo lleva ahora a competir en Segunda División B, una categoría de ámbito nacional y de mayor exigencia deportiva.

El éxito tiene además una dimensión simbólica para Santiago. La ciudad recupera presencia en el fútbol sala nacional y lo hace de la mano de un proyecto que ha ido creciendo paso a paso, sin dejar de sumar capítulos memorables. Tras años de ausencia en ese escenario, el CompoSala toma el relevo y devuelve a la capital gallega una ilusión que parecía dormida desde el final del Lobelle.

El ascenso confirma que el club compostelano ya no es solo una promesa emergente, sino una realidad consolidada. La próxima temporada traerá nuevos retos, desplazamientos más exigentes y rivales de mayor entidad, pero también una oportunidad histórica: demostrar que este CompoSala, acostumbrado a mirar hacia arriba, está preparado para competir en el fútbol sala nacional.

Santa Isabel fue este sábado el punto de partida de una nueva aventura. Santiago vuelve. Y el CompoSala, fiel a su costumbre, sigue escribiendo páginas de éxito.