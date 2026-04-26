El Compos tropieza en Somozas y se complica el ascenso

El empate de la SD Compostela en el Manuel Candocia ante el Somozas (1-1), sumado a la victoria del Arosa ante el Boiro (1-0), devuelven al conjunto arlequinado al liderato y complican las opciones de ascenso del conjunto picheleiro con solo dos jornadas por delante.

Y eso que la 'esedé' lo tenía todo de cara. El Somozas llegaba en cuadro al partido, con solamente Adrián Suárez (portero suplente) y Pablo Ramos, y el conjunto compostelano llegaba necesitado tras el tropiezo en su último partido ante el Atlético Montañeros y sabiendo de la victoria del equipo arousano.

Un lance del partido entre el Somozas y la SD Compostela / MONCHO FUENTES

Los goles, sin embargo, no llegaron hasta la hora de juego, cuando Guisande adelantó a la SD con un gol de cabeza a la salida de un corner. Y solo tres minutos después, los compostelanos pudieron cerrar el partido desde el punto de penalti, pero Iago adivinó las intenciones de Cañi y paró el lanzamiento centrado. Oportunidad perdida.

Quien no falló desde los once metros fue el Somozas, que aprovechó una mano dentro del área picheleira para poner las tablas. Cambón superó a Álex Cobo y dilapidó las opciones de la SD.

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Lo intentó hasta el último momento el Compostela, incluso con un Álex Cobo que subió a rematar el último córner del partido, pero el marcador no se movió más. A solo dos jornadas para el final, el Arosa es líder y depende de si mismo.