El Compos tropieza en Somozas y se complica el ascenso
Cañi falló un penalti antes de que los locales empataran el partido desde los once metros.
El empate de la SD Compostela en el Manuel Candocia ante el Somozas (1-1), sumado a la victoria del Arosa ante el Boiro (1-0), devuelven al conjunto arlequinado al liderato y complican las opciones de ascenso del conjunto picheleiro con solo dos jornadas por delante.
Y eso que la 'esedé' lo tenía todo de cara. El Somozas llegaba en cuadro al partido, con solamente Adrián Suárez (portero suplente) y Pablo Ramos, y el conjunto compostelano llegaba necesitado tras el tropiezo en su último partido ante el Atlético Montañeros y sabiendo de la victoria del equipo arousano.
Los goles, sin embargo, no llegaron hasta la hora de juego, cuando Guisande adelantó a la SD con un gol de cabeza a la salida de un corner. Y solo tres minutos después, los compostelanos pudieron cerrar el partido desde el punto de penalti, pero Iago adivinó las intenciones de Cañi y paró el lanzamiento centrado. Oportunidad perdida.
Quien no falló desde los once metros fue el Somozas, que aprovechó una mano dentro del área picheleira para poner las tablas. Cambón superó a Álex Cobo y dilapidó las opciones de la SD.
Lo intentó hasta el último momento el Compostela, incluso con un Álex Cobo que subió a rematar el último córner del partido, pero el marcador no se movió más. A solo dos jornadas para el final, el Arosa es líder y depende de si mismo.
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