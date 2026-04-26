Leyma Coruña y Arosa no fallan y trasladan la presión al Obradoiro y al Compostela

El Arosa SC y el Leyma Coruña no fallaron en sus duelos de la mañana de este domingo y trasladan ahora la presión a la SD Compostela y al Monbus Obradoiro, que no pueden premitirse un tropiezo en sus respectivos partidos si no quieren ponerle en bandeja el ascenso a sus rivales.

El Arosa pasa la presión al Compos

El cuadro arlequinado superó en A Lomba a un Boiro que se aleja de los puestos de playoff de ascenso gracias a un solitario tanto del ex jugador de la 'esedé' Marcos Remeseiro en el minuto 19.

Con su victoria, el Arosa recupera el liderato con tres puntos de ventaja sobre el Compos, que está obligado a ganar su partido en el Manuel Candocia ante el Somozas (hoy a las 17.00h.).

Con solo dos jornadas por delante (tres si contamos el partido de hoy ante el Somozas) la SD Compostela no puede permitirse ningún tropiezo más tras el empate sufrido la semana pasada en San Lázaro ante el Atlético Montañeros.

Imagen del Compostela Montañeros de la pasada semana / Jesús Prieto

Victoria cómoda del Leyma

Por su parte, el Leyma Coruña no dio ninguna opción al Guipuzkoa Basket y terminó llevándose el partido por 92-81 ante el que será el rival de los compostelanos en la última jornada.

El conjunto naranja logró tomar la iniciativa ya desde el primer cuarto, en el que logró una gran ventaja (22-10) que supo mantener hasta el final.

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El Leyma Coruña pasa así la presión al Monbus Obradoiro, que intentará volver a la senda de la victoria ante el Movistar Estudiantes después de encajar su cuarta derrota del curso el pasado martes ante el que era el colista de la competición, el Tizona Burgos.