Victoria de carácter del Obradoiro sobre el Estudiantes

El Monbus Obradoiro supera al Movistar Estudiantes y la permisibilidad de los colegiados para ganar 89-79. Los de Toni Ten no dejaron de repartir golpes, viendo hasta donde le permitían los árbitros, poniendo el límite muy alto. No importó. El talento de los santiagueses se hizo valer, incluso con el susto de la posible lesión de Kravic. Mantuvieron el ritmo anotador los picheleiros ante un Estudiantes que no seleccionó muy bien sus tiros, con un nefasto Granger (2/11 tiros de campo). Por contra, los de Diego Epifanio demostraron un juego más aseado y su buena defensa igualó el físico que imponía Estudiantes en su aro. Dos victorias más para el ascenso

Primer cuarto

Daba comienzo la contienda y el primer ataque era local, frenado por las manos del Estudiantes sobre Dos Anjos. Pero, a la segunda, sí pitaban la falta y abría el marcador con sus dos tiros libres. Y Barrueta aprovechaba el siguiente ataque con una puerta atrás finalizada en el aro. Stumbris anotaba los primeros dos para los suyos, que repetiría en el bloqueo y continuación con Granger. Dos Anjos pagaba con la misma moneda, pero el Estu se ponía por delante con un triple de Salin totalmente solo (6-7). Recuperaba Galán el marcador bajo el aro. Había canastas, pero también errores de ambos lados, fruto de la tensión y la presión sobre el hombre. Salían más castigados los visitantes, con un triple de Barrueta a la contra y gastando una falta tras la siguiente pérdida. Pese a ello, los de Epi cedían el balón y Nwogbo anotaba a placer solo (11-9).

Barcello endosaba un buen triple con el que esperaba terminar de despertar a los suyos y ceder todos los errores al otro bando. Y así fue, pasos de García ante la presión de Andersson y segundo golpe exterior del estadounidense, que lo celebraba con la grada (17-9). Tiempo de Toni Ten. Decisión polémica contra Estudiantes en una falta en la que no daban el tiro. Saque lateral y robo de Quintela, que anotaba solo. Nwogbo, quien la había protestado, machacaba con fiereza para resarcirse. Granger cometía la cuarta falta de los suyos y Barcello acudía a la línea de personal, acertando el segundo (20-11).

Erraba dos ataques Quintela y otro Munnings que daban aire a los de Ten, que podrían haber salido más castigados. Pero estaban negados y se enfadaba con ellos el técnico tras la falta de ataque de McGgrew, quinta del equipo. Se acababan los regalos y Kravic conectaba un difícil gancho. A continuación. Nwogbo y él intercambiaban canastas en el aro (24-13). También llegaba la quinta personal del Obra, con Nwogbo sumando uno. El interior serbio estaba siendo una pesadilla para los visitantes y los de Sar lo encontraban de nuevo en el aro. Barton intentaba el último ataque y se llevaba un taponazo de Andersson para cerrar el primer cuarto con el 26-14, diferencia que pudo ser mayor.

Segundo cuarto

Daba comienzo el segundo y falta local que llevaba a McGrew a la línea de tiros libres. Solo entraba el segundo. Rebote de Kravic tras el triple errado de Quintela, del que casi saca un dos más uno. Por contra, erró sus dos intentos y García golpeó desde fuera (26-18). Pero el golpe real fue el que se llevó el serbio en el siguiente ataque. Daba patadas tumbado en el suelo y salía con molestias en el hombro. Se retiraba y se desmoronaban los de Diego Epifanio, fallando el ataque y encajando otro triple, de Garino. Paraba el preparador local. Mientras, Kravic y Jesús Marque se retiraban del banquillo.

Regresaban con triple de Westermann y robo y mate de Galán. McGrew, a tablero, reducía de nuevo a ocho, pero el base galo volvía a conectar desde el exterior (34-23). Los de Ten no terminaban de parecer una amenaza real, bastante perdidos en sus propios ataques y superados por el físico compostelano. Pero entre los colegiados y un Obra desencajado les llegaba la oportunidad. Cuarta y dura falta picheleira, por medio de Galán, con la que Garino acertaba dos tiros libres. Tras no pitar en el otro aro sobre Dos Anjos, el pívot se resarcía 'repartiéndole' de nuevo a Garino, sin errores. Ahora sí se la daban al brasileño, sin tiros. Perdían la bola en el saque y falta muy suave de Barrueta que permitía el dos más uno de Nwogbo (34-29). Al fin la daban para el Obra y bonus en ambos lados. Dos Anjos solo metía el segundo.

Pase aéreo de Granger a Niang que mantenía la cercanía en el marcador. Barcello recuperaba distancia con una difícil media distancia tras reverso. La defensa predominaba en el cuarto. La estudiantil muy física y cargando sobre los pívots. La del Obra con buenas manos que cortaban pases. Pese a todo, la reacción madrileña no se reducía y Stumbris aparecía desde fuera para forzar el tiempo de Epi (37-34). Mal cambio de marca de Barrueta y Dos Anjos, con Niang finalizando a placer bajo el aro. Barcello respondía de tres. De repente, una inexplicable técnica a Quintela que incluso sorprendía al rival, reflejado en el "wow" de Stumbris. Salin anotaba el tiro libre. Como no, seguía el show arbitral. 'Faltita' de Munnings que daba otros dos a Salin, además del aviso a Epi por protestar. Aplacaba la situación Quintela con una bomba. El 'basta ya' se confirmaba con otro triple de Barcello, que chocaba manos con los aficionados. Ten pedía tiempo para la última jugada, una genial puerta atrás de Garino que asistía Granger para cerrar con el 45-41.

Tercer cuarto

Arrancaba la segunda parte y Epi debía demostrar, en lo táctico y lo anímico, que los suyos podían reponerse tras la lesión de Kravic, que ya estaba en el banquillo. Dos triples fallados en el Obra, aunque el tapón de Galán impedía la canasta visitante. A la tercera no fue la vencida y Niang machacaba en la contra. En el siguiente ataque, el interior dejaba ir el balón y pedía el cambio. Segunda falta visitante, tercera de Nwogbo. Al fin metían los de Epi, con la bandeja de Barcello. Tras dos tiros libres de Stumbris, el bloqueo y continuación local hacía efecto entre Westermann y Dos Anjos, finalizando el segundo. Tercera falta también para Stumbris, cuarta de los suyos, cediendo dos tiros libres para el infalible Westermann (51-45).

Granger no estaba en el tiro, pero en la segunda oportunidad la enchufaba de tres Salin. No paraban de golpear los madrileños en defensa y les costaba a los colegiados pitar, hasta que no les quedó más remedio. Bonus aprovechado al máximo por Dos Anjos (53-48). La selección de tiro de Granger estaba siendo mala, pero alguna debía meter. Y así fue, triple punteado por Galán que entraba. El ataque local era una odisea ante los golpes que se permitían. Pitar era inevitable y repetía el pívot, sin fallo (55-51). Garino y López acumulaban ya también tres faltas. McGrew metía también uno y buenas noticias, Kravic reaparecía. McGrew empataba con un triple, pero el Obra explotaba el bonus con otros dos, de Barrueta. López rascaba uno para los suyos.

La tensión era máxima y Barrueta trataba de romperla con un triple. Estudiantes fallaba tres intentos consecutivos, ganando el rebote ofensivo en dos. Ya no concedía más el Obra y seguía explotando la línea de personal vía Quintela (62-56). McGrew sacaba un buen aro pasado y Brito intentaba un triple tras bote que no es su tiro. Error y castigaba desde fuera el propio McGrew (62-61). Se iba a ahogar la posesión del Obra, pero un error en el marcador hacía que los colegiados parasen. Pedía tiempo Epi para tres segundos de posesión. Lo aprovechaba al máximo con triple de Brito. Nueva mala selección de tiro de Quintela, que gastaba su tercera falta y la última antes de la quinta. Cerraba el cuarto Estudiantes con el dos más uno de Nwogbo y Sar gritando el "fuera, fuera" a los árbitros (65-64).

Último cuarto

Todos por decidir en diez minutos y la primera dentro era de Brito en el aro. García sacaba el dos más uno ante Munnings para empatar a 67. Pesaban los nervios en ambos lados, con errores continuos. Más riesgo para el Obra, el único que se jugaba algo. Kravic reactivaba a los suyos con un palmeo. Andersson hacía la jugada del partido. Tocaba un pase que se iba hacia el otro aro, corría al sprint, se tiraba a por el balón y desde el suelo asistía al interior serbio (71-67). Espectacular. Paraba Ten. Rigurosa falta a Brito en el rebote y de nuevo protestaba la Caldeira. Granger seguía fatídico en su selección de tiro y ahora la falta de rebote era visitante. Brito asistía bajo el mate a una mano de Dos Anjos (73-67). Seguía el triplazo del portugués para una nueva pausa de Ten (76-67).

Regresaban desde el exterior con Stumbris. Lo seguía la penetración de Quintela, que reclamaba también la falta, aspecto en el que los locales llevaban cuatro y los visitantes una. Garino conectaba de nuevo de tres, pero Brito respondía. Stumbris salía lesionado. Los árbitros no pitaban la antideportiva al Estu, merecida en la contera del Obra, que erraba en el ataque. También lo hacía el Estu. Ponía el más diez Brito desde el tiro libre, que rebajaba en un punto Nwogbo del mismo modo en lo que pudo ser una antideportiva de Galán. Compensaban los colegiados. Munnings sentenciaba con un triple frontal (86-74). Lo contestaba McGrew desde fuera, pero quemaban el crono los locales y cerraban el choque con el 89-79.

Ficha técnica:

Monbus Obradoiro: Westermann (11), Barcello (17), Barrueta (10), Galán () y Dos Anjos (13) - quinteto inicial - Holder (-), Andersson (0), Kravic (10), Etxeguren (0), Munnings (3), Brito (13) y Quintela (8)

Movistar Estudiantes: Stumbris (12), Granger (5), Garino (12), Salin (9) y Niang (6) - quinteto inicial - Barton (0), Giovannetti (0), Nwogbo (13), McGrew (15), García (6), González (0) y López (1).

Árbitros: Asier Quintás, Jesús Marco Martínez y Jordi Domingo.

Incidencias: Jornada 32 de la Primera FEB en el Multiusos Fontes do Sar. 5.994 espectadores.