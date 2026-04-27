Pedrerol no se calla y carga sin piedad contra Andrada, portero del Zaragoza que agredió a un rival: "No se puede permitir"

Josep Pedrerol arrancó anoche -El Chiringuito' analizando la polémica del derbi aragonés y fue muy contundente con sus palabra:. “Lo de Andrada no se puede permitir”, sentenció el presentador durante los primeros segundos del programa de Mega.

Todo ocurrió ayer domingo en el minuto 98 del partido entre SD Huesca y Real Zaragoza, que terminó con victoria local por 1-0. El portero argentino Esteban Andrada (ex Boca Juniors y Rayados de Monterrey) ya había sido expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla por un empujón al capitán del Huesca, Jorge Pulido.

En lugar de abandonar el terreno de juego, Andrada perdió completamente los nervios: corrió hacia Pulido y le propinó un puñetazo directo y fuerte en la cara, derribándolo al suelo. El capitán oscense quedó con un hematoma e hinchazón en el pómulo izquierdo. La acción provocó una tangana masiva, más expulsiones y la intervención de la seguridad.

Horas después del partido, el propio Esteban Andrada pidió disculpas públicamente a través de un vídeo difundido por el Real Zaragoza. Visiblemente arrepentido, declaró: "La verdad es que estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Fue una situación límite, me desconecté en ese momento y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer. Le quiero pedir disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío. Aquí estoy para las consecuencias que me dé LaLiga".

El Real Zaragoza condenó rotundamente los hechos y anunció que analizará medidas disciplinarias internas contra su portero. Por su parte, el Comité de Competición de LaLiga estudiará el caso, y Andrada se enfrenta a una sanción que podría oscilar entre 4 y 12 partidos de suspensión (más la correspondiente a la doble amarilla), según el artículo 103 del reglamento disciplinario.

En el programa de Pedrerol, el resto de colaboradores también condenó esta triste situación que ya ha dado la vuelta al mundo.