Qué necesita el Compostela para ascender a Segunda Federación: todos los escenarios

La lucha por el ascenso directo en Tercera RFEF ha dado un giro súbito a falta de solamente dos jornadas. El empate del Compostela en As Somozas (1-1), sumado a la victoria por la mínima del Arosa ante el Boiro (1-0), abre un panorama diferente al esperado de cara al tramo decisivo del curso. El cuadro blanquiazul cede el liderato y pasa a ocupar la segunda posición, obligado ahora a ganar sus dos compromisos y esperar un tropiezo arlequinado para recuperar la primera plaza.

Este nuevo escenario obliga al Compos a cambiar el foco. Hasta el pasado domingo, la esedé dependía exclusivamente de sí misma para sellar el ascenso directo, pero el empate cedido frente al Somozas y el triunfo del Arosa han invertido la situación. El conjunto de Secho Martínez fue incapaz de vencer a un equipo en cuadro —con solamente un jugador de campo en el banquillo— después de ponerse por delante y tras desaprovechar un penalti.

Ahora, con solo seis puntos en juego, el equipo santiagués queda a dos del liderato y está prácticamente obligado a no fallar. El objetivo del Compos pasa por hacer pleno en las dos últimas jornadas, sumar los seis puntos restantes y esperar un pinchazo del Arosa. Un empate vilagarciano, unido a dos victorias picheleiras, permitiría al cuadro blanquiazul recuperar la primera posición gracias al goal average particular.

De igual manera, si los capitalinos suman cuatro puntos —una victoria y un empate—, necesitarían que el conjunto arlequinado falle en dos encuentros para asaltar el ascenso directo. Si el Compos se queda en tres, con un triunfo y una derrota, la situación se complica todavía más, requiriendo dos pinchazos del Arosa y, obligatoriamente, uno de esos tropiezos tendría que ser una derrota.

En el desalentador caso de que el conjunto blanquiazul no consiga ganar ninguno de los encuentros restantes, dos empates mantendrían unas mínimas opciones de abordar el primer puesto. Con dos puntos, el Compostela necesitaría de dos derrotas de su rival para recuperar el liderato. Por el contrario, si la esedé suma un punto o menos se quedaría sin opciones de ascender de forma directa.

El calendario de ambos candidatos

Ante esta situación el calendario juega un papel determinante. El colectivo de Secho Martínez buscará retornar a la senda de la victoria este próximo fin de semana en San Lázaro frente al Estradense, equipo que ocupa actualmente la cuarta posición, está inmerso en la pelea por los playoffs y encadena cinco partidos sin perder. Un exigente choque en el que no podrá estar Antón Guisande al ver su quinta tarjeta amarilla ante el Somozas después de anotar el único gol picheleiro del partido.

Antón Guisande conduce el balón ante el Barco en San Lázaro. / Jesús Prieto

Por su parte, el Arosa visita a un Juventud Cambados que intentará ultimar sus opciones de permanencia. El conjunto cambadés es decimosexto con 26 puntos, a seis del Silva, que marca la salvación provisional. De cara a la última jornada, el cuadro arlequinado afronta un decisivo derbi contra el Céltiga. Los isleños, con la permanencia asegurada y sin posibilidad de llegar a los playoffs, buscarán terminar el curso con una victoria en el campo de sus vecinos.

La última bala del Compostela espera en Viveiro, donde los blanquiazules intentarán vencer frente a un rival que podría jugarse la salvación. A la espera de confirmarse los posibles arrastres, el conjunto vivariense ocupa el puesto 14 de la tabla, con tres puntos de ventaja sobre el Silva, el cual sería actualmente el damnificado de un descenso cascada.

La opción final: los 'playoffs'

Si el Arosa no pincha, el Compos se despediría del primer puesto. Pero la promoción no termina en la fase regular. El conjunto santiagués aún tendría la opción de subir vía playoff de ascenso, en el que participan los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición.

Goris, Guisande y Parapar ante el Racing Villalbés, quinto clasificado y rival potencial del Compos en unos posibles playoffs. / Área 11

El formato contempla una primera eliminatoria a doble partido, con semifinales entre segundo y quinto, y tercero y cuarto, donde los mejores clasificados ejercerán de local en el segundo choque. Los vencedores se enfrentarán en la final autonómica, también a doble partido, en la que se decidirá el representante gallego para la eliminatoria decisiva ante un equipo de otra comunidad autónoma.

Con una plaza en Segunda Federación en juego, el vencedor de la fase autonómica se medirá en formato ida y vuelta a un rival procedente de otro grupo de Tercera RFEF. Un camino largo y exigente, con tres eliminatorias, que mantiene un balance positivo para los equipos gallegos. En los cuatro años que se ha decidido el ascenso de esta manera, el representante del Grupo I ha logrado promocionar en tres ocasiones: Sarriana, en 2025; Racing Villalbés, en 2023; y Ourense CF, en 2022.