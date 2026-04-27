El Raxoi arrasa al Cambre y sueña con el ascenso

Tras la contundente victoria cosechada el pasado fin de semana ante el Tres Cantos, el Hockey Club Raxoi repitió en el Pabellón Municipal de Vite, esta vez frente al HC Cambre, sumando tres puntos más que le mantienen en la senda del ascenso a la OK Liga Iberdrola.

El conjunto dirigido por Luis Aceituno llegaba a esta vigesimosegunda jornada de la OK Liga Plata Femenina en su mejor momento de la temporada, tras superar a sus rivales directos por el ascenso, y culminar la serie con su última victoria por 4-0 frente al correoso Tres Cantos.

En esta ocasión, el rival era el HC Cambre, equipo que ocupa actualmente la última posición de la clasificación. A pesar de la diferencia en la tabla, el cuerpo técnico del Raxoi había hecho hincapié durante la semana en la importancia de mantener la concentración y no bajar la guardia por la clasificación del rival. No en vano, el Cambre se encuentra en un momento ascendente que le ha llevado a sumar dos victorias en las últimas jornadas frente a rivales de la zona tranquila de la tabla como el Alcorcón y, en la pasada jornada, el Traviesas de Vigo. Se esperaba así un partido reñido, pero en el que las locales pudiesen llevar la iniciativa y continuar haciendo disfrutar a su público con el juego asociativo y rápido que vienen mostrando especialmente en las últimas jornadas.

Y así fue, porque las jugadoras del Raxoi salieron muy concentradas, con mucha intensidad en defensa y creando cada vez más peligro en ataque a medida que avanzaba el partido. Fue Naiara la que abrió el marcador en el minuto 8, al pescar un rechace de la portera del Cambre tras remate de Lara Yáñez. Más tarde, en el 17, una asistencia hacia atrás de Mili, cuando se disponía a pasar tras la portería, despistó a las defensas rivales y dio en bandeja a Inés Temprano su primer gol de una inspirada tarde de cara al gol. Antes del descanso, un disparo lejano de Morena Méndez era tocado por Lucía Yáñez para despistar a la portera y subir al marcador el 3-0 (21) con el que se llegaría al descanso.

En la segunda parte se hizo notar la superioridad física del Raxoi, apoyada en su mayor profundidad de banquillo, y así fueron cayendo los goles del lado local. Nada más salir de vestuarios, tres goles consecutivos sentenciaron el partido para las compostelanas. En el 29, un pase diagonal de Lucía Yáñez era rematado de primeras por Mili Carrera; a continuación, jugada individual de la propia Mili, que llega al área, remata, y el rechace de la portera es rematado por Lara (30); y casi sin margen, de nuevo Mili anota en jugada individual, regateando en velocidad a tres jugadoras rivales (32).

Cerraron la goleada Inés (41) convirtiendo un penalti cometido sobre ella misma; Cami Benegas (44), en jugada individual tras amagar disparo desde medio campo y llegar al área sorteando rivales, y de nuevo Inés (46), tras otra asistencia de fantasía de Mili, en una repetición casi calcada del 2º gol de la tarde.

En la siguiente jornada les toca visitar al Ponteareas, por lo que se espera que el Raxoi desplace a un buen número de aficionados. n