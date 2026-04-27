SantYaGo 10k, la carrera solidaria que recorre la noche de Santiago, celebra diez años el 30 de mayo con 2.000 atletas

La SanYaGo 10k está de aniversario. La carrera nocturna que organiza cada primavera el Club Atletismo Fontes do Sar de Santiago cumple diez años el próximo 30 de mayo y lo hace con una edición especial en la que habrá más plazas y más actuaciones musicales y animación durante el recorrido. Todo ello sin olvidar el carácter solidario de la prueba, que en esta ocasión dará visibilidad a la asociación Aspanaes.

La carrera se presentó este lunes en el Concello de Santiago en un acto presidido por la concejala de Deportes, Pilar Lueiro; el presidente del Club Atletismo Fontes do Sar, José Antonio Juanatey; el presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín y el presidente de Aspanaes, Ignacio Labella. Lueiro habló de una prueba que constituye toda una "fiesta del deporte" en la ciudad. y que está consolidada en el calendario.

José Antonio Juanatey, por su parte, celebró la "consolidación" del evento, que cada vez congrega a más deportistas llegados de toda Galicia, sean profesionales o aficionados, ya que la filosofía central de la prueba es que la gente salga a correr, sin preocuparse de tiempos ni tenga más reto que el que se marquen ellos mismos. La organización amplió este año la participación a 2.000 atletas, 500 más que el pasado año, cuando se completó antes de cerrar el plazo.

Por su parte, Iván Sanmartín invitó a todos los gallegos a sumarse a una carrera "realmente atractiva a la que no le falta ningún ingrediente para divertirse y correr en un entorno maravilloso".

Recorrer Santiago en plena noche

La SantYaGo es una carrera de 10 kilómetros con distancia homologada por la Real Federación Española de Atletismo. Como es habitual, saldrá de San Francisco el día 30 de mayo a las 22.00 horas y llegará a la Praza do Obradoiro tras recorrer las calles más emblemáticas de Santiago, especialmente en su tramo final, cuando serpentea por todo el casco histórico, con actuaciones musicales y ambientación en cada plaza y rincón de la ruta.

A nivel deportivo, estará bajo la supervisión técnica del Comité Galego de Xuíces de la Federación Galega de Atletismo.

Los interesados en anotarse (inscribirse aquí) todavía pueden hacerlo, de forma online, a través de la página web oficial del evento o de forma presencial en el Multiusos Fontes do Sar o el Complexo Deportivo Santa Isabel. El precio va de 10 a 15 euros en función de la fecha de anotacion.

Como es habitual, habrá premios en metálico y trofeos a las categorías absoluta femenina y masculina, así como trofeos al resto de categorías y equipos federados, al más numeroso y un premio espeical dedicado al corredor de mayor edad, Cándido Calvo. También habrá sorteos de los patrocinadores entre los participantes.

Llegada en el Obradoiro / Cedida

Correr por Aspanaes

Más allá de la parte puramente deportiva y de ocio, la SantYaGo 10k colabora en cada edición con una causa solidaria, para la cual recauda fondos en la inscripción (a través de donación o de dorsal 0) y le da visibilidad en la propia prueba. En este décimo aniversario será a favor de la Asociación de Familiares de Persoas con Trastorno do Espectro Autista de la Provincia da Coruña (Aspanaes). El presidente del colectivo, Ignacio Labella, valoró "la suerte de tener este espacio de visibilidad".