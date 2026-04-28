Uno de los encuentros más decisivos de la temporada: el Compos recibe al Estradense este viernes a las 12.00 horas

La SD Compostela afronta esta semana uno de los encuentros más decisivos de la temporada. El conjunto blanquiazul recibe al CD Estradense en el choque correspondiente a la jornada 33 del campeonato de liga, que finalmente se disputará este viernes a las 12.00 horas. Una decisión pactada entre ambos clubes que evidencia la transcendencia del duelo de cara a la lucha final por el ascenso directo, la cual lidera el Arosa que se medirá al Juventud Cambados el sábado a las 18.45 horas.

A falta de únicamente dos partidos, el colectivo santiagués encara su compromiso frente al Estradense con la obligación de no fallar para mantener intactas sus opciones de alcanzar el primer puesto de la clasificación. Los santiagueses —segundos con 62 puntos— van tras la pista del Arosa —primero con 64 puntos— en una pelea que se presenta abierta hasta el último instante.

En este contexto, el duelo ante el equipo de A Estrada resulta de vital importancia y el horario seleccionado ya ha jugado un papel relevante en la disputa entre ambos candidatos. Mientras el resto de equipos conocían la hora de inicio de su partido este martes al mediodía, Compos y Arosa han sido los últimos en confirmar la programación definitiva de sus respectivos encuentros.

Finalmente, el cuadro arlequinado se enfrentará al Juventud Cambados en Burgáns a partir de las 18.45 del próximo sábado, por lo que jugará a sabiendas del resultado del Compostela.

Por su parte, el equipo santiagués tendrá la oportunidad de ejercer presión e incluso asaltar el liderato de forma momentánea si vence su partido. Un factor que puede resultar determinante en esta penúltima fecha y que ya ha generado la primera 'batalla' entre santiagueses y arousanos.