El Monbus Obradoiro de Epi, listo para el reto: “El 100% de mis jugadores está disfrutando el momento”

Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, ha participado en el programa de YouTube O Noso Basket, en el que ha analizado toda la temporada del equipo y, en especial, el cierre de la misma en la que se está jugando el ascenso directo con el Leyma Coruña. Dos partidos le quedan para lograr la meta, pero él no quiere hablar ni ver más allá de lo más inmediato. Se centra en la visita al Grupo Alega Cantabria de este sábado a las 19.00 horas, para el que animó a todo el obradoirismo a desplazarse a Torrelavega.

Mentalizarse

El técnico comenzó hablando de la gestión emocional y mental en este último tramo de competición: "Cuando se va acercando el final de la temporada, todos los equipos nos estamos jugando mucho. Es muy importante controlar las emociones, gestionar la presión que tenga cada uno de la mejor manera, controlar nuestras frustraciones y todo lo que tiene que ver con esa complejidad de soportarte a ti mismo".

"Es muy importante que lo sepamos gestionar todos: desde la figura más importante de un proyecto, como puede ser el presidente, hasta el entrenador, el cuerpo técnico y todos los empleados. Estamos en un momento muy bonito de final de temporada, pero tenemos que tener todos los pies en el suelo y saber que ahora mismo el partido más importante es el siguiente, contra Cantabria", añadía.

Para el equipo, la temporada ha sido un aprendizaje "desde el primer día. Hemos tenido que superar un inicio muy duro: primero, por las lesiones, que nunca deseas tener en un vestuario, y después porque empezamos 0-2. Eso nos ha hecho ir a remolque toda la temporada. Aparte del buen trabajo que ha hecho Leyma Coruña. Nosotros hemos ido remando, remando y remando hasta llegar al final con opciones. Cuando salimos del Coliseum sabíamos que necesitábamos ganar cinco partidos para poder acabar primeros y ahora estamos en la tesitura de que, ganando los dos próximos, que suena muy fácil dicho así, pero luego hay que ejecutarlo, estaríamos ahí. Ahora lo único que cuenta es esta semana de trabajo y el próximo partido".

Lesiones y Holder

El susto de la jornada lo dio Dejan Kravic: "A día de hoy hay que esperar. Cuando hay un golpe de esa dimensión, siempre hay que esperar un poco para ver cómo está la articulación. Están trabajando tanto Jesús Marque, como jefe de los servicios médicos, como los fisios, para ver cuál es el alcance del golpe. A partir de ahí, imagino que el club hará su comunicado si finalmente hay algo. Ojalá sea solo un susto".

Sobre si Goran Huskic sería una alternativa, reconoce que "no ha podido participar con el equipo. Los servicios médicos están muy contentos con su recuperación y él también está muy contento, pero a día de hoy no ha podido hacer más que su trabajo físico y mucho trabajo con el preparador físico, con Rubén (Vieira), en la pista. Todavía no ha podido hacer nada con sus compañeros.

De la evolución de Micah Speight concretó que "está haciendo trabajo físico aparte, pero aún no ha podido participar con el equipo". Con su lesión llegó Tra Holder, que se estrenó en Coruña: "Tomamos la decisión de que jugara un poco para ver cómo estaba él y también por el control de faltas de nuestros bases. No estuvo afortunado ni él ni el equipo. Después, contra Ourense, tuvo sus minutos y creo que hizo muy buen trabajo. Fuimos a Tizona y hubo un momento en el que, como entrenador, creí que no era el momento para meterlo. Al final acabó el partido y no encontré hueco por cómo se fue desarrollando".

Contra Estudiantes no jugó por razones médicas: "No ha participado, más que nada, porque en los últimos tres entrenamientos del equipo no estuvo disponible. La mañana del vídeo no pudo ver el vídeo. De hecho, si estuvisteis antes en el pabellón, iba con mascarilla por un tema vírico. Ayer hizo por cambiarse y por entender qué necesitaba el equipo para jugar, pero llevaba sin comer tres días. Fue una decisión de no ponerle en riesgo. Él también se expuso a estar ahí y disponible y, si el equipo lo hubiese necesitado, habría jugado".

La temporada y Coruña

El burgalés quiso reconocer la gran temporada de los suyos y del rival directo: "Lo que sí creo que pone en valor nuestro trabajo y el de Leyma Coruña es que hemos sido los dos mejores equipos de la liga regular. Ahí está la clasificación, ahí está el número de derrotas y el nivel de los dos equipos. Más que una motivación, creo que ha sido un hándicap para los dos. Si nosotros no hubiésemos hecho esta campaña, Coruña ahora mismo estaría celebrando; y si Coruña no estuviese en la ecuación, nosotros ya estaríamos celebrando haber quedado primeros. Eso habla muy bien de los dos proyectos, del nivel de los staffs y de los jugadores de ambos equipos. Ahora, todo lo que hemos peleado nosotros, igual que lo que han peleado ellos, se va a definir en las dos últimas jornadas, en las que ellos solo tienen un partido por jugar".

También fue preguntado por el curioso caso de las derrotas 'inesperadas' del Obra, en contraste las victorias ante todos los 'grandes': "Esta competición es así, muy exigente. Es verdad que hemos perdido contra Menorca, que es un equipo metido en playoff, en la primera jornada, pero luego hemos ganado todos los enfrentamientos con los equipos de arriba. Ahora nos queda un partido contra Gipuzkoa en la última jornada, que también está metido en playoff. Si somos capaces de ganar todos los partidos contra los equipos que están entre los nueve primeros clasificados, hablará muy bien del esfuerzo, del trabajo y de la mentalización de mis jugadores".

"¿Por qué se pierde contra los de abajo? Porque esta liga es muy complicada. Todo el mundo se juega mucho. Está el tema del scouting, la presión, los momentos puntuales de rendimiento… Lo que sí creo es que, para estar arriba, como nos ha pasado a nosotros y a Coruña, hay que ganar muchos partidos, y en esta liga es muy difícil ganar tantos", sostenía.

El trato con sus jugadores

Valorado como un entrenador cercano, le tocó responder cómo es el trato con sus hombres en momentos de tanta presión: "Intento mantener siempre una misma línea para que, cuando ganas, no parezca que todo es muy fácil y que algunas cosas no son importantes; y para que, cuando pierdes, no parezca que todo es un drama. Desde el primer día intentamos mantener una relación profesional. Evidentemente, yo tengo que tomar decisiones y ellos tienen que ejecutar sus tareas, pero al final todos somos compañeros. Durante la temporada te vas dando cuenta de cómo gestiona cada uno la presión. Al final no puedes tratar a todos por igual. Hay alguno que necesita más espacio, otro que necesita más cariño y otro que necesita que le aprietes más".

"Creo que el 100% está disfrutando mucho del momento. Lo que pasa es que cada uno lo lleva a su manera. Las emociones cada uno las exterioriza de una forma. Evidentemente, yo no estoy en la cabeza de cada uno, pero sí veo cómo se comportan. Ayer, Dejan se cae al suelo, hay mucha alarma por el hombro y él hace todo lo posible por volver. Eso muestra que todos están comprometidos al 100% para estar en lo que el entrenador les demande. Luego está la experiencia vital. Hay jugadores como Léo Westermann, que ha jugado en Belgrado y ha tenido que jugar con la presión de allí. A lo mejor otro tipo de presión ya no es la misma. Otros jugadores han tenido la suerte de ganar títulos: copas, Final Four, ascensos… Cada jugador aporta su experiencia", comentaba.

Cantabria

Tampoco olvidó su llamamiento al obradoirismo para apoyarlos en Torrelavega: "Lo hice por si acaso alguno tenía dudas de la necesidad. Que tengan claro que necesitamos a todos los posibles en Torrelavega. Nuestros aficionados son de chapó. Creo que en todos los campos en los que hemos jugado como visitantes siempre ha habido camisetas del Obra, tanto a la llegada del equipo como a la salida, da igual el resultado. Es muy de agradecer que la gente esté dispuesta a hacer el sacrificio y hacer muchos kilómetros para apoyar al equipo".

Su foco para esta semana está claro: "Ahora mismo el rival que más temo es Cantabria, a Lolo (Encinas) y a cómo nos va a proponer su defensa de pick and roll, dependiendo de qué jugadores tengan en pista y de qué jugadores nuestros tengan el balón. Me preocupa mucho cómo defender su spacing ofensivo. Vienen de anotar 37 puntos en un segundo cuarto en Zamora. Vienen de ganar fuera de casa. Zamora podía meterse en playoff si ganaba y Cantabria jugó muy bien".