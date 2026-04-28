El Obradoiro acogerá en Sar la Final Four Cadete Masculina del Campeonato Gallego

Santiago de Compostela será la sede de la Final Four Cadete Masculina del Campeonato Gallego de baloncesto, que se disputará los próximos 2 y 3 de mayo en el Multiusos Fontes do Sar. El Balidea Obradoiro ejercerá como anfitrión de una cita decisiva que reunirá a cuatro de los mejores equipos de la categoría y en la que estará en juego el título autonómico.

El club compostelano consiguió la organización de esta fase final después de que su equipo cadete lograse la clasificación para el Campeonato Gallego tras la fase regular. Para la ocasión, el Obradoiro propuso como sede el Multiusos Fontes do Sar, un escenario de referencia para el baloncesto gallego y habitual casa del primer equipo.

La competición arrancará el sábado 2 de mayo con la disputa de las semifinales. A las 17.00 horas, el Balidea Obradoiro se medirá al Cafés Candelas Ensino, mientras que a las 19.00 horas será el turno del duelo entre Tifón Muebles Novobasket e Ingade COB. El domingo 3 de mayo se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, a las 17.00 horas, y la gran final, prevista para las 19.00 horas.

Camilo Riveiro, director de cantera del Obradoiro, mostró su satisfacción por la celebración del torneo en Santiago y destacó el crecimiento del proyecto formativo del club. “Nuestra cantera continúa creciendo y consolidando pasos firmes en la construcción de un proyecto que da valor al deporte base”, señaló.

Riveiro también puso en valor la importancia de disputar la fase final en Sar, un escenario que permitirá a los jugadores vivir una experiencia especial. “Los chicos seguro que vivirán la experiencia de sentirse como auténticos profesionales. Disputar la competición en este entorno también facilita la presencia de aficionados, gracias a su amplia capacidad de grada”, afirmó.

El director de cantera obradoirista confía en que el torneo se convierta en “una gran fiesta en Sar” y espera que pueda cerrarse “con una victoria local”.

La Final Four Cadete Masculina se presenta así como una de las grandes citas del calendario formativo gallego. Además del interés deportivo, el evento busca generar un gran ambiente en las gradas y reforzar el papel de Santiago de Compostela como punto de encuentro del deporte base y de la afición al baloncesto.

El júnior termina en el Campeonato de España

El Obradoiro Peleteiro cerró su participación en el Campeonato de España Júnior Masculino con tres derrotas en la fase de grupos y sin billete para las eliminatorias. El conjunto santiagués cayó ante Baskonia “A” en el estreno (61-86), frente al Barça en la segunda jornada (50-105) y se despidió este martes con una ajustada derrota contra Movistar Estudiantes “A” (82-79), según el calendario oficial de Competiciones FEB.

En su último encuentro, el Obradoiro compitió hasta el final ante Estudiantes. El equipo madrileño llegó con ventaja al descanso y amplió diferencias en el tercer cuarto, pero los gallegos reaccionaron con un gran parcial final de 19-33 que les permitió pelear el partido hasta los últimos minutos. Álvaro Soneira, con 23 puntos, fue el máximo anotador obradoirista en un duelo disputado en el Polideportivo Hernández Albarracín de Punta Umbría.

El equipo compostelano quedó encuadrado en un grupo de enorme exigencia junto a Barça, Baskonia “A” y Movistar Estudiantes “A”, tres rivales de máximo nivel dentro del baloncesto formativo nacional. Pese a no poder estrenar el casillero de victorias, el Obradoiro completó una experiencia de gran valor competitivo, fruto del trabajo realizado durante la temporada, y que debe servir como impulso para seguir creciendo en la formación de sus jugadores.