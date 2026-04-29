Brito avisa antes de visitar al Cantabria: “Llevo cinco temporadas y nunca gané allí”

El Monbus Obradoiro encara el tramo decisivo de la temporada con el primer puesto en la mano, pero sin margen para relajarse. Después de la victoria ante Movistar Estudiantes, que sirvió para corregir el tropiezo sufrido frente a Tizona, Diogo Brito insiste en una idea: el equipo ha sabido responder, pero todavía queda trabajo por hacer.

Últimas sensaciones

En lo individual, Brito volvió a ser uno de los nombres propios del último partido. Su impacto en la segunda parte ayudó al Obradoiro a abrir ventaja y a consolidar una victoria importante. Él, sin embargo, lo analiza con naturalidad y desde una lectura colectiva. “Intento encarar cada partido de la misma manera. Son cosas que salen de manera natural”, afirma.

En la primera parte jugó menos porque Alex Barcello estaba ocupando su posición y firmando una gran actuación. Brito lo entiende como parte de la dinámica de un equipo competitivo. “Si el otro jugador de tu posición está haciendo un buen partido, él tiene que jugar y seguir sacando el máximo posible. En la segunda parte me sentí más cómodo y pude dar cosas al equipo que nos permitieron ganar un poco más de ventaja”.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil y la sensación es que hemos sabido responder a ese mal momento que tuvimos en Tizona”, reconoce el jugador portugués. La alegría por el triunfo, sin embargo, no desvía la atención del siguiente reto. “Ahora empieza otra semana con un nuevo partido difícil, que hay que encarar con la misma seriedad”.

Su crecimiento ofensivo durante la temporada también responde, según explica, a un proceso de adaptación. Al principio le costó encontrar determinados espacios, pero con el paso de las jornadas se fue sintiendo más integrado en el sistema y en la manera de jugar que propone el cuerpo técnico. “Fue una cuestión de encontrar cómo podía aportar más al equipo dentro del sistema, dentro de la manera en la que Epi quiere jugar”, señala.

Ese conocimiento mutuo ha sido clave. “A medida que el año fue avanzando, yo fui conociendo mejor al entrenador, él me fue conociendo mejor a mí, y también fui conociendo mejor a mis compañeros y ellos a mí. Empezamos a conocer los puntos fuertes de cada uno. Eso luego se nota en la manera como juego y en cómo salen las cosas”.

También hay una conexión emocional con la grada que Brito no oculta. Desde su llegada a Santiago se ha sentido arropado, y cree que ese vínculo tiene algo de natural por la proximidad entre Galicia y Portugal. “La gente aquí me ha recibido muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. Siento una gran conexión con la afición y también un poco esa conexión Galicia-Portugal. Siento que hay mucho ese puente, y eso me gusta”.

Estudiantes

El duelo ante Estudiantes dejó una muestra clara del nivel que puede aparecer en la lucha por el ascenso. Para Brito, el conjunto madrileño es uno de esos rivales a los que conviene mirar de cerca de cara a unos posibles playoffs y a una hipotética Final Four. “Tiene una plantilla de mucha calidad”, explica. “Nos pusieron muchas dificultades a nivel defensivo. Incluso cuando defendías bien, eran capaces de generar tiros en los últimos segundos”.

El exterior recuerda especialmente dos triples recibidos sobre la bocina de posesión en la segunda parte. Para él, esas acciones resumen la jerarquía individual de Estudiantes. “Haces bien la defensa, pero si hay nivel y hay calidad del otro lado, siempre va a ser más difícil. Y ellos tienen ese nivel”.

Brito también percibe que el equipo colegial llega mejor al cierre de temporada, tras haber sufrido problemas físicos durante el curso. “Sigue siendo un equipazo. No es por casualidad que en la primera vuelta estuvieran bien. Ahora están mejor cada semana y eso muchas veces es lo más importante cuando hay playoffs y Final Four: llegar bien, estar en el mejor momento posible al final de temporada”.

No comparte, eso sí, la idea de que Estudiantes pueda tomarse este tramo como una especie de pretemporada antes de las eliminatorias. “No confío mucho en esa manera de ver las cosas. Hay que tener seriedad durante todo el año. No es fácil cambiar el chip y, de repente, querer jugar con esa intensidad. Eso se construye en el día a día”.

Rumbo a Torrelavega

El siguiente obstáculo será Cantabria, una visita que Brito conoce bien y que define como especialmente complicada. Llegó a España en 2020 y se ha medido en varias ocasiones al conjunto cántabro. El balance personal en su cancha, asegura, habla por sí solo. “Jugué contra Cantabria cinco temporadas y nunca gané allí. Eso demuestra un poco lo difícil que es esa cancha”.

El portugués destaca el ambiente de Torrelavega y la identidad física del rival. “Es una cancha muy tradicional, con un público muy tradicional, que tiene mucho esa afición del balonmano. Es una cancha muy difícil a nivel de público. Y luego el equipo es muy físico, muy duro físicamente. Está hecho para jugar a un nivel físico muy alto y nosotros tenemos que estar preparados para eso”.

Aunque Cantabria ya no tenga los mismos objetivos clasificatorios que otros equipos, Brito rechaza cualquier lectura que invite a la relajación. Más aún después de que el equipo cántabro haya sido capaz de ganar a rivales que sí se juegan plazas importantes. “Lo peor que podemos pensar es que ellos no van a estar al cien por cien. No puedes pensar eso. Tú tienes que pensar que vas a estar al cien por cien e, independientemente de cómo ellos se presenten, dar tu mejor versión”.

La presión por el ascenso

El Obradoiro ha cambiado de papel en la clasificación. Durante meses fue perseguidor en busca del liderato. Ahora lo defiende. Pero Brito no cree que la presión haya desaparecido. Solo ha cambiado de forma. “La presión sigue estando ahí. Antes estaba porque no podíamos vacilar, porque si no Leyma Coruña se iba de nosotros. Y ahora está porque no podemos vacilar, porque si no ellos se pegan a nosotros”.

Esa exigencia, explica, acompaña al grupo desde muy pronto. Recuerda especialmente el partido ante Gipuzkoa, después de dos derrotas consecutivas, como un momento de prueba mental. “Acababa de empezar la temporada y ya estábamos jugando con mucha presión. Sabíamos que no deberíamos tener dos derrotas consecutivas y fuimos a Gipuzkoa bastante presionados. Eso también prepara al equipo para enfrentar retos complicados más adelante”.

Las derrotas sufridas ante equipos de la zona media o baja de la tabla han sido uno de los puntos llamativos de la temporada. Brito no encuentra una explicación única, pero sí identifica patrones comunes. “El partido de Ourense y el de Tizona los veo muy parecidos. Íbamos siempre arriba, nueve o diez puntos, pero nunca despegábamos. Igual cometíamos algún error en ese momento clave de ponernos a quince y ellos se ponían a seis o siete”.

A eso se sumó el acierto exterior de los rivales. “Fueron dos partidos en los que el equipo contrario metió un 50% en triples. Lo mismo pasó en Menorca al principio de temporada. Pero no sabría decir por qué pasa. Es el baloncesto, es el deporte, y hay que dar mérito también al equipo contrario”.

La igualdad de la liga, para Brito, impide cualquier exceso de confianza. “Hay buenos jugadores que podrían estar jugando en cualquier equipo. En todos los equipos hay jugadores que pueden liártela cualquier día”.

Gipuzkoa, el reto final

Antes del cierre de la liga regular, el Obradoiro también tendrá que medirse a Gipuzkoa, otro rival que Brito respeta especialmente. Aunque el primer foco está en Cantabria, reconoce el nivel del conjunto vasco, habitual candidato a crecer con el paso de las jornadas. “Cada temporada acaba pasando un poco lo mismo. Es un equipo que igual empieza un poco más flojo, pero luego desarrolla un baloncesto muy bonito, muy bueno defensivamente, con normas muy claras”.

También valora su capacidad ofensiva. “Saben compartir el balón, buscar ventajas y tienen jugadores con mucha calidad. Siempre es uno de los equipos que más me gusta ver en la liga. Este año no es distinto”. Además, cree que llegarán a Sar con mucho en juego: la posición de playoff, el factor cancha o el cruce final. “Va a ser un partido bastante complicado, estoy seguro”.

El lado más personal

Fuera de la pista, Brito se define como una persona tranquila. En los últimos meses ha encontrado en el golf una nueva afición. “He empezado a jugar mucho al golf y es uno de mis hobbies favoritos ahora mismo”, cuenta, destacando que "aquí en Santiago hay buenos campos y empecé en el Compostela Golf, que está muy guapo". También disfruta de planes sencillos: ver deporte, leer, pasear, ver series o películas. Como buen portugués, el fútbol ocupa un lugar importante entre sus preferencias, junto al baloncesto.

En el tramo final de la conversación, Brito deja un mensaje claro para la afición del Obradoiro. El apoyo de Sar y los desplazamientos están siendo, dice, una parte fundamental del camino. “Su apoyo está siendo fundamental para nosotros. Estamos sintiendo mucho el ánimo que nos dan, en casa y más aún cuando vamos fuera”.

El jugador reconoce que en algunos desplazamientos el respaldo de los seguidores hace que el equipo se sienta casi local. “Vemos las recepciones que nos hacen y el ánimo que dan en la grada fuera. En algunos momentos incluso piensas: ¿Estamos nosotros jugando en casa?”.

Por eso, su petición para las dos últimas jornadas es sencilla: mantener el empuje hasta el final. “Los que no han venido, que vengan; y los que han venido, que sigan viniendo”.