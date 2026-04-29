El Institutos de Compostela, a la fase de ascenso

El equipo de Primera División Nacional femenina Institutos de Compostela Xunta de Galicia se ha clasificado para disputar la fase de ascenso a Liga Femenina 2, que se celebrará en Segovia del 15 al 17 de mayo. El conjunto entrenado por Chiqui Barros selló su billete este pasado fin de semana con una victoria de gran valor en la pista del líder, el Vasco Shipping Seis do Nadal, al que superó con claridad por 69-81.

El triunfo llegó en una emocionante última jornada de liga regular, en la que las compostelanas necesitaban ganar para asegurar su presencia en la fase. El Institutos de Compostela firmó un partido muy completo, sustentado en una gran defensa y en un ataque equilibrado, capaz de adaptarse y superar las propuestas del conjunto vigués. Las visitantes se impusieron en tres de los cuatro cuartos, con Claudia como máxima anotadora con 18 puntos, seguida por Natalia, con 15, y Corredoira y Coira, con 12 cada una.

El equipo afrontará ahora la fase de ascenso en un grupo formado por Somos Hijolusa, El Cochinillo Segoviano y Básquet Coruña Leyma. Será la segunda temporada consecutiva en la que el conjunto santiagués pelee por el salto de categoría. n