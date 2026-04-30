Hockey Patines
Doble cita para el Berenguela en la Copa de España
Tanto el equipo infantil como el juvenil han logrado un billete para el gran evento nacional
El DP Berenguela confirmó el gran momento de su base femenina con la clasificación para la Copa de España de hockey sobre patines en dos categorías: infantil y juvenil. El club compostelano estará así representado entre los mejores equipos del panorama nacional tras superar con éxito sus respectivas fases de sector.
En categoría infantil, el DP Berenguela Axiltec se proclamó campeón de la Fase de Sector disputada en el pabellón de Monte Alto, en A Coruña. El conjunto gallego terminó por delante de CP Mieres, HC Liceo, HC Raxoi, Centro Asturiano y Telecable HC, consiguiendo una de las dos plazas disponibles para la Copa de España junto al CP Mieres.
El billete también llegó en categoría juvenil, donde el DP Berenguela finalizó subcampeón en la fase celebrada en Langreo, solo por detrás del Centro Asturiano. Con este doble éxito, el club santiagués refuerza el crecimiento de su proyecto femenino y afrontará la cita nacional con el objetivo de competir al máximo nivel.
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