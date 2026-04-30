Movistar Team anuncia el fichaje de la santiaguesa Alejandra Neira

La ciclista compostelana Alejandra Neira Domínguez (Santiago de Compostela, 10/06/2008) hace historia al convertirse en nueva corredora del Movistar Team, uno de los equipos más importantes del pelotón internacional, como primera santiaguesa en fichar por un club del WorldTour. La joven pedalista se incorporará al conjunto telefónico el próximo 1 de agosto de 2026 con un contrato hasta 2029.

Neira, que venía destacando con fuerza en categorías inferiores y dentro de la estructura del Baqué Movistar Team, da el salto definitivo al conjunto del tour mundial. De esta forma, la campeona de España júnior contrarreloj de 2025 completa un paso coherente en su incipiente carrera después de destacar especialmente en las dos últimas temporadas.

Además de vencer en el Nacional, la santiaguesa acumula más de diez podios, una victoria de etapa en la Watersley Ladies Challenge y el distintivo a la mejor joven en el Tour du Gévaudan Occitanie Femmes.

En 2026, confirmó su prometedora progresión con un histórico triunfo en el Gran Premio Igartza y con dos segundos puestos en la Clásica de Jaén Nation’s Cup Women y en la EPZ Omloop van Borsele.

"Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión"

Un currículum que ahora encuentra el premio con su llegada definitiva al WorldTour. La corredora picheleira no ocultó su satisfacción tras oficializarse su llegada al equipo: "Es un orgullo enorme dar el salto a Movistar Team. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y ambición por seguir creciendo como ciclista”.

Empecé a montar en bici con 4 años por mi padre en el Club Ciclista Compostelano. Él falleció hace 4 años, pero todo lo que he conseguido ha sido gracias a él". Alejandra Neira — Nueva ciclista del Movistar Team

Neira aprovechó el momento para recordar la figura de su padre, el cual reconoce que fue su principal inspiración a la hora de comenzar en el mundo del ciclismo: "Empecé a montar en bici con 4 años por mi padre en el Club Ciclista Compostelano. Él falleció hace 4 años, pero todo lo que he conseguido ha sido gracias a él".

Desde la propia entidad valoraron muy positivamente la incorporación de la ciclista gallega, a la que consideran "una corredora con gran margen de crecimiento y proyección internacional" que casa a la perfección con su "estrategia de desarrollo de jóvenes talentos".