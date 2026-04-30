Pablo Porrúa: "No tuve la oportunidad de demostrar lo que creo que podía demostrar"

Pablo Porrúa Magariños (Bertamiráns, 16/10/1999) decidió abandonar la SD Compostela después de una breve etapa de seis meses, en la que apenas dispuso de 183 minutos pese a las expectativas generadas tras su fichaje y una gran pretemporada. Ahora, de vuelta en el Estradense, analiza el choque de este viernes a las 12.00 horas ante su ex equipo. Un partido especial en el que, sin embargo, no podrá participar al estar afectado por la cláusula del miedo, incluida por el club blanquiazul en el acuerdo de su salida.

¿Cómo se fraguó su llegada al Compostela?

Mi llegada a Santiago fue bastante sencilla, porque al final siempre tuve esa ilusión de poder jugar en el Compos. Yo soy de Bertamiráns, soy un chico que vive aquí cerca y cuando recibí la llamada del Compos fue bastante fácil todo y no me lo pensé mucho.

¿Cómo valora su paso por el equipo santiagués?

Yo siempre valoro las cosas, pienso que pasan por algo e intento sacar un lado positivo. Sí que es cierto que no tuve la oportunidad de poder demostrar lo que creo que podía demostrar. Siempre me quedará esa espinita de que no saliera como yo esperaba mi paso por el Compos, pero de todo se aprende. Pienso que salí más reforzado.

No se dio (tener más oportunidades), habrá sus motivos, yo desde luego no los sé. Me pareció un poquito raro, pero al final el fútbol es así". Pablo Porrúa — Futbolista del CD Estradense

¿Por qué no tuvo los minutos que esperaba?

No lo sé muy bien, sinceramente. Creo que hubo muchos partidos donde podía haber tenido más oportunidades. El equipo en la primera vuelta no perdió un partido. Las cosas iban bien. Creo que es más fácil que los jugadores que menos contamos vayamos entrando y vayamos teniendo esas oportunidades en momentos como ese. Al final no se dio, habrá sus motivos, yo desde luego no los sé. Me pareció un poquito raro, pero al final el fútbol es así.

¿Le sorprendió desaparecer de los onces al inicio del curso después de destacar en pretemporada?

Sí, a mí fue lo que más me chocó. Estuve jugando casi todo prácticamente en la pretemporada. Empezó la liga y desde el principio ya desaparecí. Eso fue lo que más me impactó, porque creo que en la pretemporada estuve a buen nivel y podía haber tenido más minutos y oportunidades.

Pablo Porrúa junto a Diego Rodríguez y Secho Martínez durante su etapa en Santiago. / Jesús Prieto

Recibió el apoyo constante de la grada, que siempre pedía la entrada de Porrúa al partido. ¿Sentía ese respaldo por parte de la afición?

Sí, yo estoy súper agradecido a la afición. Es una espinita que tengo clavada sobre todo con la afición, porque al final yo siempre sentí su cariño. Aún lo siento ahora, a día de hoy, que aún leo comentarios y cosas donde sale mi nombre. Para mí es un halago enorme que una afición como la del Compostela, tan grande, se acuerde de mí. La mayor espinita que tengo clavada es esa, de no poder devolverle ese cariño a la afición que me sigue demostrando a día de hoy.

En enero, después de seis meses en el Compos, decide regresar al Estradense. ¿Cómo se ideó su vuelta?

Como siempre dije, el Estradense es como mi casa y es donde mejor estuve estos últimos años. Por lo que fue también muy sencillo. Yo hablé con el presidente cuando tenía decidido que quería seguir jugando, que quería seguir creciendo y ellos tan pronto lo supieron hicieron todo lo posible para que yo volviera. Se dio todo muy rápido.

¿Cómo ha sido su adaptación al equipo rojillo?

Muy buena, la verdad. Sí que es cierto que al principio me costó muchísimo entrar, porque al final venía de estar seis meses parado, como quien dice. Y me costó mucho coger ese ritmo y tirar para adelante, pero bueno, con la confianza del cuerpo técnico, de la afición, del club, de mis compañeros, poco a poco fui tirando para adelante y ahora me encuentro muy bien.

Este viernes su equipo visita San Lázaro, pero él no podrá jugar. ¿Cómo lo lleva?

No puedo jugar, porque cuando me fui me dijeron que el partido de vuelta, si el Compos se jugaba algo, no podría disputarlo. En el momento lo firmé, porque le sacaban 12 puntos al Arosa. Yo estaba confiadísimo en que iban a ascender y que en la penúltima jornada no se iban a jugar nada, pero bueno, ahora lo firmado, firmado está. No entiendo tampoco que se pongan este tipo de cláusulas, porque ellos fueron los que no confiaron en mí y no me dieron esas oportunidades.

¿Dónde cree que puede estar la clave del choque?

Yo creo que la clave va a estar en que nosotros hagamos el partido lo más largo posible. Ellos saben que si no ganan, pierden la liga. Entonces tenemos que hacer el partido muy largo, tenemos que jugar con ese nerviosismo que seguramente tengan, e intentar que no se pongan por delante, porque ahí sí que son realmente peligrosos.

Soy mucho de los que piensan que al final las cosas pasan por algo. Yo creo que la afición lleva mucho tiempo pensando que esto podía pasar. Con semejante plantilla, igual se pudo gestionar de una manera u otra, pero ser entrenador es lo más complicado del mundo". Pablo Porrúa — Futbolista del CD Estradense

¿A qué se debe la caída del Compostela?

Soy mucho de los que piensan que al final las cosas pasan por algo. Yo creo que la afición sí que es cierto que lleva mucho tiempo pensando que esto podía pasar. Con semejante plantilla, igual se pudo gestionar de una manera u otra, pero ser entrenador es lo más complicado del mundo. La segunda vuelta es muy mala, donde la falta de confianza en esos momentos de bache le ha hecho perder mucho punto. Y al final cuando te van recortando, volver a engancharte para volver a distanciarte es muy complicado.

El Estradense está en su mejor momento. ¿Cómo afrontan el tramo final del curso?

Nos veo muy bien, con muchísima confianza. Tuvimos tramos muy irregulares, pero ahora estamos seguramente en nuestro mejor momento. Y es cuando tienes que estar a este nivel. Si conseguimos afianzarnos y poder jugar el playoff, llegaríamos en una racha muy positiva. Y como se suele decir, los equipos que vienen de abajo son los más peligrosos. Entonces vamos a intentar seguir con esta racha para llegar lo más lejos posible.

¿Visualiza un Compos-Estradense en el playoff?

Claro, aunque desearía que pudiéramos ascender los dos, pero está complicado. Entonces si nos toca jugar esa eliminatoria, pues ojalá disfrutemos de un duelo precioso. Y tirando para casa que pase el Estradense, pero siempre le desearía lo mejor al Compos. En un posible enfrentamiento en playoff no sé si podría jugar o no porque son cosas que arreglaron entre clubes. Si se da, espero y deseo que se llegue a un acuerdo y poder jugar, porque al final yo lo único que quiero es jugar. Y creo que tampoco merezco perderme una eliminatoria de un playoff por un paso efímero de seis meses en un club.