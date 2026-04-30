Secho insiste en pasar página antes de recibir este viernes al Estradense: "Hay que seguir hasta el final"

Secho Martínez, entrenador de la SD Compostela, fue objeto de protestas después de empatar ante un Somozas en cuadro y ceder el liderato a falta de solamente dos jornadas. En la previa del duelo de este viernes en San Lázaro (12.00 horas), el técnico sonense optó por insistir en la necesidad de pasar página y apeló a la fortaleza mental del grupo.

"Entiendo la situación y comprendo las críticas sobre el entrenador, aunque no pierdo demasiado el tiempo. Les respeto, pero yo tengo que seguir adelante para revertir y cambiar la situación", confesó el preparador blanquiazul que admitió que "estoy aquí para que salga lo mejor posible". De igual modo, Secho reconoció que no va a tirar la toalla y que seguirá con la "máxima energía y la máxima determinación" en busca de "darle una alegría" a la afición.

Respecto al mensaje que traslada ahora a su plantilla, el técnico centró la atención en continuar peleando, destacando la endereza mental del vestuario. "No es una situación fácil, no es un momento fácil, pero nosotros tenemos que levantarnos y seguir. Con lamernos las heridas o estar pensando en aquello que ya ha sucedido estaríamos perdiendo el tiempo”, comentó.

No soy una persona que cambie en función de los resultados. Tengo bastante personalidad y voy a tratar de dar lo mejor de mí mismo, gusta más o guste menos" Secho Martínez — Entrenador de la SD Compostela

El entrenador blanquiazul volvió a incidir en la obligación de seguir combatiendo: "Hasta el final, hasta donde nos dejen, 100%". Además el técnico dignificó su compromiso y actitud, admitiendo que "no soy una persona que cambie en función de los resultados. Tengo bastante personalidad y voy a tratar de dar lo mejor de mí mismo, guste más o guste menos".

Ante el cambio en el liderato, Secho defendió que el equipo debe responder ahora en un escenario de máxima exigencia, con la obligación de sumar los tres puntos para mantener vivas sus opciones de ascenso directo.

El Estradense, el horario y Porrúa

El primer paso llega este viernes, a las 12.00 horas, en San Lázaro ante un CD Estradense que encara el choque en el mejor momento de la temporada después de vencer sus últimos tres partidos. Sobre el rival, el entrenador compostelanista resaltó la continuidad del proyecto rojillo y la estabilidad de un bloque que lleva mucho tiempo compitiendo junto. "Es un buen equipo que tiene claro a lo que juega, que tiene claro lo que quiere y con jugadores muy destacados a nivel ofensivo como Dani Pedrosa, su máximo goleador; o Edu Taboada, un futbolista que cuerpea bien y que va bien al espacio", explicó.

Adrián Armental, en el partido ante el Estradense de la primera vuelta. / Área 11

Secho tampoco obvió el nivel del conjunto de A Estrada en el resto de zonas del campo: "Tienen dos o tres jugadores interiores que realmente lo hacen muy bien. Cuentan con Brais Vidal, Migui y con llegadores como Raúl Martiñán y Marcos Mella. Atrás disponen de la experiencia de Caraván y la energía de Landeira".

Con el que no se detuvo en exceso fue con Pablo Porrúa, ex jugador blanquiazul, que no podrá jugar en San Lázaro debido a una cláusula incluida en su salida que le impide disputar el encuentro. "Porrúa no estará mañana, es un buen jugador para ellos, pero tampoco tengo mucho más que decir", comentó el entrenador blanquiazul, el cual aclaró que "en su momento se hablaron las cosas con claridad y honestidad, a partir de ahí que cada uno diga lo que quiera. He sido claro y transparente, se llegó a un acuerdo y Porrúa no puede jugar".

Por su parte, el técnico sonense afronta el choque con las bajas en defensa de Zubanovic y Riki Mangana, por lesión, además de la sensible ausencia de Antón Guisande, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. El duelo servirá también para abrir la penúltima jornada del Grupo I de Tercera RFEF, por lo que el Compos jugará antes que el Arosa que se mide al Juventud Cambados el sábado a las 18.45 horas.

Una decisión premeditada que responde a diferentes motivos y que buscará ejercer una presión extra sobre el líder actual: "Finalmente se ha podido jugar el viernes y cuanto antes juguemos va a ser mejor. Como nosotros tenemos que ganar el partido, pues si lo conseguimos, es mejor hacerlo antes".