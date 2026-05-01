El Compos cumple ante un combativo Estradense y asalta el liderato provisional

La SD Compostela cumplió ante el CD Estradense en San Lázaro en duelo muy igualado y lleno de alternativas. El equipo santiagués rompió el empate, generado por Charly y Edu Taboada, en los minutos finales gracias a una combinación entre Maceira y Parapar, que culminó el atacante de Labañou. Con este triunfo, la esedé asalta de forma momentánea la primera posición a expensas de lo que haga el Arosa en Burgáns este sábado frente al Juventud Cambados.

De cara al último partido del campeonato de liga como local, Secho Martínez optó por introducir varios cambios respecto al equipo que no pasó del empate en As Somozas. Goris, Parapar y Valín entraron al once titular en detrimento de Cañizares, Diego Rodríguez y un sancionado Antón Guisande. Por su parte, el conjunto dirigido por Manuti dibujó un esquema muy definido con tres hombres en medio campo (Brais Vidal, Raúl Martiñán y Migui) y con Dani Pedrosa y Edu Taboada como principales referencias ofensivas.

La valiente idea visitante, marcada por la presión alta y el juego rápido, pilló desprevenido a un Compos que cedió terreno en los compases iniciales. Un asentamiento en campo rival por parte del Estradense que en los primeros diez minutos apenas se tradujo en ocasiones sobre la portería de Álex Cobo.

La igualdad imperaba en un contexto donde la relevancia del choque comenzó a influenciar el guion del partido. Fruto de la extrema concentración, la intensidad se impuso a la calidad, dejando varias acciones de gran vehemencia. En un corto periodo de tiempo de ocho minutos, Casanova Cudeiro, colegiado del encuentro, mostró tres tarjetas amarillas; dos para el cuadro local (Valín y Crespo) y una para el visitante (Pedrosa).

La nota negativa del partido la dejó, sin duda, Ángel Landeira. El defensa santiagués sufrió una gravísima lesión, después de resbalar en un lance con Charly, que obligó a detener el partido durante varios minutos. Después de que la ambulancia auxiliase al jugador rojillo, el duelo se reanudó con mucha actividad y con la entrada de Ander Bellido.

Precisamente, la falta cometida por Landeira antes de lesionarse dio paso al primer tiro entre palos de la esedé. Parapar puso a prueba, con un lanzamiento directo, a un Pablo Brea que despejó el esférico sin demasiados problemas. La suficiencia demostrada por el meta en su primera intervención contrasta con las dudas sembradas en su segunda acción, en la que Charly rescató un balón suelto en el área para rematar centrado a escasos metros del portero picheleiro, que a pesar de tocarla no pudo evitar el tanto (33’).

Lejos de acusar la lesión de un compañero y el gol recibido, el Estradense expuso una capacidad de reacción envidiable e igualó el encuentro tan solo cinco minutos después. Los jugadores con más calidad de su ataque, Pedrosa y Taboada, se aliaron para fabricar el empate. El ribadense habilitó al ‘9’ que con un remate fuerte y ajustado batió a Cobo para restablecer las tablas en el marcador (38’).

Pablo Crespo pugna por la posesión del balón con un jugador del Estradense. / Antonio Hernández

De reacciones iba la cosa y tras encajar el 1-1, el conjunto local a punto estuvo de volver a coger ventaja de la mano de Charly, el cual estalló contra el larguero un envío medido de Adrián Armental al primer palo. Y con esta ocasión se alcanzó el descanso.

Paso adelante en la segunda parte

Tras el entretiempo, el Estradense fue el primero en avisar. Ángel Muñíz obligó al portero blanquiazul a estirarse al máximo para evitar el tanto a la salida de un córner. El intento rojillo despertó al cuadro compostelano que tuvo en los pies de Samu Rodríguez su primera gran oportunidad del segundo acto. El capitán aprovechó una gran combinación por banda derecha para finalizar contra la puerta de Brea, el cual esta vez respondió con creces.

El paso hacia adelante del Compos fue secundado desde el banquillo, ya que Secho Martínez decidió dar entrada a Jorge Maceira y Aarón Martínez en lugar de Samu y Goris. No tardó en dejar huella Maceira, el máximo artillero compostelanista, demostrando en sus dos primeras jugadas una gran capacidad para presionar y mucha precisión para asociarse.

El ariete vigués se erigió como el faro ofensivo del bloque local, que rozó el gol en dos ocasiones. Un centro de Maceira al corazón del área se quedó a milímetros de encontrar la cabeza de Parapar, que solo tenía que empujar el balón al fondo de las mallas. En la siguiente oportunidad, fue el ex del Lugo B el que estuvo a punto de adelantar a la esedé con un disparo cruzado que se marchó ligeramente desviado.

El momento de Maceira solo fue interrumpido por Dani Pedrosa. El extremo rojillo rescató un esférico suelto en el área blanquiazul para poner en apuros a Cobo que evitó la diana visitante con una providencial mano abajo. Si el portero catalán salvaba a los de Secho en un área, Brais Vidal hacía lo propio con el Estradense en la otra. El pivote santiagués desbarató una ocasión clarísima de Cañi, cuando este se disponía a disparar, después de una inoportuna pérdida en defensa de los suyos.

Con igualdad absoluta, el duelo se encaramaba a sus compases finales. Y el Compos encontró el premio. Presionado en salida de balón, Damián Noya levantó la cabeza y encontró en Maceira el recurso ofensivo al cual agarrarse, como durante toda la segunda parte. El balón largo del defensor fue peinado por el delantero olívico que dejó totalmente solo a Parapar. El atacante de Labañou se desquitó de Pablo Brea con un sútil control y definió a placer (80’).

A partir de ahí, apenas sufrió el cuadro local que cerró su portería para sellar una victoria de vital importancia que le permite de forma provisional asaltar el liderato en detrimento de un Arosa que cuenta ahora con la presión y la obligación de vencer en Cambados.