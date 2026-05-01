La lucha por el ascenso a la ACB entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña en directo: dónde y cuándo ver los partidos.

La pelea por el ascenso a la ACB entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña está, a falta de dos jornadas, al rojo vivo.

Una lucha encarnizada en la que un error penaliza, y mucho, y en la que los compostelanos, al depender de sí mismos, parten como favoritos para acabar como campeones de la presente campaña de Primera FEB.

Un hecho que, de consumarse, permitiría a los pupilos de Diego Epifanio ascender de forma automática, sin necesidad de pasar por los playoff, a la máxima categoría del baloncesto español, la ACB, competición en la que los picheleiros no participan desde hace dos años.

Felipe dos Anjos realiza un mate ante el Grupo Alega Cantabria, en la primera vuelta. / Jesús Prieto

El Obradoiro afronta la primera de sus dos finales lejos de casa

Eso sí, para lograr el ansiado regreso a la ACB, el Obradoiro deberá disputar antes, este sábado, lejos de casa, la primera de las dos finales que le restan ante un equipo que, tras vencer en la anterior jornada al Zamora, viene en una dinámica ascendente, el Grupo Alega Cantabria.

Un conjunto que, aunque ya no se juegue nada, sabe lo que es ganar a los soldados de Epi esta temporada —sorprendieron al Obradoiro durante la segunda jornada de liga al asaltar con un 82-87 la caldeira del Multiusos Fontes do Sar a comienzos del pasado mes de octubre—.

Horario y dónde ver el Grupo Alega Cantabria-Monbus Obradoiro

Mucho ha llovido desde entonces, cuando Epi daba sus primeras indicaciones desde la banca de un Obradoiro todavía por madurar.

Ahora, los cántabros se miden a un conjunto muy diferente, mucho más trabajado y con mayor solidez tanto defensiva como ofensiva que, tras el importante triunfo de la semana pasada ante el Movistar Estudiantes, buscará venganza este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el pabellón Fernando Trueba de Torrelavega en un partido que se podrá ver en directo a través de la G2 —segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG)— y la plataforma de streaming AGalega.gal.

El Obradoiro, pendiente del Leyma Coruña

De conseguir la victoria, el Obradoiro estaría un paso más cerca del sueño de volver a la ACB, un regreso que, para producirse, los compostelanos están obligados a ganar en las dos jornadas que quedan de temporada —en la penúltima se enfrentan ante el Grupo Alega Cantabria y, en la última, ante uno de los cocos de la categoría, el Gipuzkoa, que actualmente ocupa puestos de playoff— salvo que el Leyma Coruña pierda este fin de semana, en cuyo caso, al Obradoiro le bastaría una victoria para certificar su regreso a la máxima categoría del baloncesto español.

Horario y dónde ver el Fibwi Mallorca Basquet Palma-Leyma Coruña

Pero los de Carles Marco intentarán mantener la presión sobre los compostelanos buscando su victoria número 28 de la temporada en las Islas Baleares ante el equipo con la peor racha de Primera FEB, el Fibwi Mallorca Basquet Palma, que ha perdido los últimos doce partidos.

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Un momento del partido entre Leyma Coruña y Fibwi Mallorca Basquet Palma, el pasado enero. / Iago López

El encuentro, que supone una auténtica final para los coruñeses, tendrá lugar este domingo a las 18.00 horas y se podrá ver, al igual que el Cantabria-Obradoiro, por la G2 y AGalega.gal.