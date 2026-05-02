El Obradoiro supera al Cantabria para acariciar el regreso a la ACB

Monbus Obradoiro dio un golpe casi definitivo a la temporada con un triunfo incontestable en la cancha del Grupo Alega Cantabria (65-95). El conjunto santiagués impuso el ritmo del encuentro de principio a fin, dominando el marcador y demostrando una gran solvencia en la totalidad del duelo. Con esta victoria, los de Diego Epifanio rozan el ascenso a la ACB que queda ahora a un único paso. Una derrota del Leyma Coruña este domingo en pista del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma o un nuevo triunfo obradoirista en la última jornada contra Gipuzkoa Basket bastarán para certificar el regreso de los compostelanos a la élite del baloncesto nacional.

El equipo de la capital gallega sumó su segunda victoria consecutiva tras arrollar al Grupo Alega Cantabria (65-95) en un duelo que dominó en todo momento. La superioridad visitante se manifestó en todas las facetas del juego, dejando sin argumentos a un rival que se vio superado por la intensidad y el acierto gallego desde el primer cuarto.

El partido arrancó con un Grupo Alega Cantabria más entonado, logrando un parcial inicial de 5-1 que parecía marcar el camino local. Sin embargo, el Monbus Obradoiro no tardó en ponerse el 'mono de trabajo' para recortar distancias rápidamente (7-5).

Tras un breve periodo de igualdad que llevó el marcador a un 19-14 favorable a los locales en el ecuador del cuarto, el decorado cambió drásticamente. Los gallegos ajustaron su defensa y recuperaron el acierto exterior; dos tiros libres de Quintela pusieron al Obradoiro por delante por primera vez (21-22). Un parcial de 0-5 en los instantes finales dejó el luminoso en 21-28 al término de los primeros diez minutos.

La inercia ganadora continuó en el segundo periodo con un parcial de 0-4 que situó la renta en once puntos (21-32). Aunque Lapornik intentó frenar la sangría con un triple, la réplica llegó de inmediato de la mano de Barrueta, quien empezó a castigar desde la larga distancia (24-37). El control de los de Epifanio era absoluto, llegando al ecuador del cuarto con 26-37.

Diego Epifanio junto a su cuerpo técnico en la pista del Grupo Alega Cantabria. / Área 11

Una canasta de Westermann obligó al técnico local, Lorenzo Encinas, a parar el partido a falta de cuatro minutos, pero un nuevo triple de Barrueta elevó la diferencia a 16 puntos (26-42). Un mate final de Galán selló una primera parte demoledora con un contundente 34-53.

Tras el descanso, el Alerta Cantabria intentó reaccionar con dos puntos de Yu, pero un 2+1 de Galán enfrió cualquier atisbo de remontada (36-56). Barrueta siguió martilleando el aro desde la línea de tres puntos para situar la máxima hasta el momento (36-61). Aunque el conjunto cántabro mejoró ligeramente su juego, el Obradoiro manejó los tiempos con maestría, pasando por el minuto 25 con una ventaja de 22 puntos (44-66). Lapornik fue el único jugador local capaz de mantener el ritmo anotador, pero dos tiros libres finales de Quintela dejaron el marcador en 56-72 antes de encarar el último tramo.

Los últimos diez minutos fueron un trámite para un Monbus Obradoiro que ya acariciaba el triunfo. Andersson abrió el cuarto desde la línea de personal y Barrueta, fiel a su cita con el triple, puso el 59-77 en el marcador. El Grupo Alerta Cantabria, consciente de la imposibilidad de la gesta, terminó bajando los brazos ante la superioridad física de los visitantes.

Un espectacular mate de Dos Anjos de Paula devolvió los veinte puntos de ventaja (59-79) y obligó a un nuevo tiempo muerto local que de poco sirvió. El partido concluyó con un abultado y sonrojante 65-95 que confirma el gran estado de forma del bloque gallego, que acaricia el regreso a la ACB.