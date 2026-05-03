El Leyma no falla en Mallorca y pospone la fiesta del Obradoiro

Tendrá que esperar el Monbus Obradoiro para celebrar su regreso a la ACB, por lo menos hasta el próximo viernes. No dio margen a posibles ilusiones un Leyma Coruña que terminó venciendo en cancha del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma (76-94). La victoria herculina no modifica el panorama del conjunto santiagués, que necesita vencer al Gipuzkoa en la última jornada para celebrar el ascenso a la élite del baloncesto estatal.

Le costó más de lo deseado al Leyma, volvieron por unos minutos los fantasmas de la dolorosísima derrota en Fuenlabrada, pero Coruña llegó al final de la temporada regular sin nada que reprocharse. No tenía ya ninguna opción de celebrar este fin de semana el ascenso directo, pero tampoco se le sirvió la fiesta en bandeja a un Obradoiro que dictará sentencia el próximo viernes. Los naranjas vencieron (76-94) en la pista de un Fibwi Mallorca Básquet Palma que llegó a soñar con la victoria en el ecuador del tercer cuarto gracias a la contundencia de Laron Smith y Brian Vázquez.

El duelo se jugó en el primer cuarto debajo de los aros. Fue una batalla casi personal entre Laron Smith, el pívot que anotó 10 de los 12 primeros puntos del Palma, y Mus Barro, el titán que opuso resistencia para el bando coruñés. El senegalés ganó la partida y mantuvo a los naranjas por delante en el marcador (6-11). A pesar de que los baleares dieron guerra en el rebote, sobre todo con sus números en el aro del equipo coruñés, no lograron encontrar las opciones de tiro correctas ni la fortuna necesaria para inquietar a los pupilos de Carles Marco. Por contra, la rotación hizo su trabajo. Diop sacó un dos más uno atacando el aro desde la pintura. Fue el ejemplo de un Leyma que jugó a lo que más le gusta esta temporada. Posesiones cortas, contraataques siempre que sean posibles y respuestas tan contundentes como inmediatas a cada ataque exitoso de los mallorquines. Un alley-oop de Cuevas, desde media pista, para que Thiam se colgase del aro con las dos manos, estableció el más diez en el marcador (13-23) y un par de tiros libres de Caio Pacheco, entrando a canasta con pillería, solidificaron el 15-25 al final del primer parcial.

Apagón general

Dos canastas rápidas del Palma amenazaron con inquietar a un Leyma que pronto logró sacar petróleo de sus fundamentos. Caio Pacheco y Paul Jorgensen no tuvieron miedo a los emparejamientos mixtos. Sacaron petróleo cada vez que Smith trataba de cortarles el paso. Siempre encontraban la manera de hacerle llegar el balón a Micovic para aprovechar sus virtudes en el triple sin oposición. Barro, que no perdió su toque en la pintura, llegó a firmar el 20-34 en el marcador de Son Moix en lo que parecía una demolición incontrolada de un Palma que parecía hincar la rodilla.

Algo cambió para que, en los siete minutos que restaban hasta el descanso, el Leyma solo anotase dos canastas y el Palma, 17 puntos en total. Los baleares lograron cortar la hemorragia en la pintura. Afinaron esa defensa en zona que tanto daño le hizo a los naranjas en sus momentos de más dudas, hace unas semanas, y comenzaron a entonarse con los tiros. Más allá de errar en la pintura, consiguieron desatascar sus tiros desde el perímetro. Scariolo y Matulionis lograron rebajar la renta a diez puntos en la larga distancia. Y, aunque Cremo anotó tras un buen posteo, en Leyma se vio contra las cuerdas al recibir tres mazazos seguidos. Otro triple del lituano, viejo conocido del Palacio de Riazor, y dos de Niang establecieron el 35-36 en el último minuto.

Carles Marco había pedido un tiempo muerto por el camino, pero no encontró las soluciones adecuadas. Cuevas y Jou no acertaron con sus lanzamientos, ni siguiera con los tiros libres, y un palmeo sobre la bocina de Brian Vázquez mantuvo en mínimos la ventaja naranja al descanso (37-40).

Segunda parte

Micovic volvió a hacerse cargo de inaugurar el tanteo en el inicio de la segunda parte, pero el marcador pronto sonrió al Fibwi Palma. Matulionis y Scariolo le dieron la vuelta al marcador y, aunque Mus Barro logró empatar, empezaron a fallar los mínimos. Se escapó un rebote ofensivo, se perdió otro defensivo y Bracey castigó con un triple. Otro mazazo de Brian Vázquez, inspiradísimo en la segunda parte, obligó al Leyma a mirarse al espejo (47-42).

La reacción llegó a tiempo, con cinco puntos casi en la misma posesión gracias a un triple de Dídac Cuevas y unos tiros libres de Jacobo Díaz (47-47). El base catalán, junto con su paisano Guillem Jou, se echaron el equipo ea la espalda con otros dos lanzamientos lejanos fundamentales. Thiam y Brnovic mantuvieron la línea de flotación desde el 4,60 y, de nuevo, Dídac, redondeó su parcial de fantasía. Barro y Cremo, con astucia, completaron un último minuto que le otorgó al Leyma seis valiosos puntos de ventaja para el último cuarto (58-64).

Las canastas certeras de Caio Pacheco, que nunca tiene miedo, y los tiros libres de Barro y Jorgensen recuperaron la confianza del ataque naranja y, sobre todo, la ventaja de dos dígitos (60-72) siete minutos de la conclusión. El equipo mallorquín ya no pudo aplacar a los hombres de Carles Marco. Apretaron en defensa, se aliviaron tensiones en el tiro hasta superar los 20 puntos de colchón y, aunque lamentaron la marcha antes de tiempo de Diop por una falta descalificante, ya no dejaron escapar la vigesimoctava victoria de un curso con guarismos históricos (76-94).