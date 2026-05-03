Marín inaugura la Vuelta a España más gallega y exigente de la historia

La Vuelta a España femenina promete muchas emociones. Con cuatro de sus siete etapas en Galicia y los finales de sus dos últimas jornadas en alto en los asturianos puertos de Les Praeres y L’ Angliru, la actual edición será la más dura de la historia.

El pistoletazo de salida se dará en Marín en torno a las once y media de la mañana para que el pelotón circule después por Bueu, Cangas de Morrazo, Moaña, Arcade, Pazos de Borbén y Ponteareas antes de alcanzar la meta en Salvaterra después de 113,9 kilómetros. Será un terreno rompepiernas con unos metros finales que pican hacia arriba, pero las corredoras deberán enfrentarse en el kilómetro 38,4 Con el Alto do Cruceiro (3ª categoría, 7,8 kilómetros al 4,6%) y en el kilómetro 49,4 con el Alto da Portela (3ªcategoría, 3,6 kilómetros al 5,8%), además de demostrar su punta de velocidad en el Sprint Intermedio de Ponteareas, a falta de 22 kilómetros para la llegada.

La segunda jornada discurrirá entre Lobios y San Cibrao das Viñas, con un recorrido de 109,8 kilómetros que pasa por Bande y Celanova con un Sprint Intermedio en A Manchica, en el kilómetro 80. Las ciclistas se encontrarán un terreno muy sinuoso, sin puertos puntuables pero con un sube y baja continuo que podrá desembocar en un sprint con un pelotón algo reducido.

La tercera etapa partirá de una de las localidades gallegas con mayor tradición ciclista. A las dos de la tarde del martes Padrón despedirá a un pelotón que pasará por A Picaraña, Os Ánxeles, Bertamiráns (en torno a las dos y media), Negreira, Santa Comba, Carballo, Arteixo – en donde habrá un Sprint Intermedio - y A Coruña con unos kilómetros finales por la costa y adoquinado en los metros previos a la mata situada en la avenida de La Habana.

El pelotón se despedirá de Galicia con la etapa entre Monforte y Antas de Ulla, de 115,6 kilómetros que pasará por Bóveda, Sarria, Portomarín, Taboada y Monterroso con dos puertos puntuables, uno de ellos veinte kilómetros después de la salida, el de Oural (3ª categoría, 5,4 kilómetros al 4,7%), y el otro en el kilómetro 83,6, el del Hospital (3ª categoría, 4,1 kilómetros al 6,6%). Los dos puertos animarán la carrera en la lucha por el maillot de la Montaña.

Pelotón de La Vuelta a España femenina 2025. / EFE

La Vuelta femenina se medirá a la quinta etapa entre León y Astorga, de 119,6 kilómetros, muy llana y propicia para un sprint masivo pese a los puertos de Olleros (3ª categoría, 6,6 kilómetros al 3,6%) y Garandilla (3ª categoría, 3,4 kilómetros al 4,9%).

Las dos últimas jornadas decidirán, sin duda, el nombre de la ganadora. La sexta etapa, entre Gijón y Nava, de 106,5 kilómetros tendrá situada su meta en el alto de Les Praeres (1ª categoría, 5,7 kilómetros al 13,4%) y el sábado, 9 de mayo, se disputa la etapa reina entre Pola de Laviana y el mítico alto de L’Angliru, de 132,9 kilómetros con los altos de Santo Emiliano (3ª categoría, 5,2 kilómetros al 5,9%), La Tejera (3ª categoría, 4,2 kilómetros al 5%), Tenebredo (2ª categoría, 3,2 kilómetros al 9,7%) y la meta de L’Angliru (12,4 kilómetros al 9,7%).

Será sin duda la edición más dura de cuantas se disputaron hasta la fecha. El pelotón femenino tendrá que salvar más de, muy por encima de los 10.331 de 2025 y los 11.092 de 2024. Las carreteras sinuosas de Galicia, León y Asturias que permiten pocos descansos por su naturaleza rompepiernas serán exigentes y las dos últimas etapas no serán más que la explosión que aguarda a los 18 equipos participantes.

Los nombres propios

Las mejores corredoras del mundo estarán el domingo en Marín. Y atendiendo al trazado de la carrera destacan las escaladoras como la vigente campeona del Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot, con ganas de desquitarse de la retirada en su debut en la Vuelta por problemas físicos. Además estará arropa en el Visma Lase Bike por Marion Bunel.

Habrá que tener en cuenta también a la polaca Kasia Niewiadoma Phinney, que ya demostró su calidad cuando la carretera se empina cuesta arriba en la reciente Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja a la que le guardarán las espaldas en el Canyon/SRAM otras dos grandes escaladoras como Cecilie Uttrup Ludwig y Neve Bradbury.

Los equipos alinearán a otras grandes escaladoras que ya dieron muestras de su poderío en ediciones anteriores como Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Monica Trinca Clonel (Liv-AlUla-Jayco), Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) o Nienke Vinke (Team SD Worx-Protime).

En cuanto a la participación española, destaca Paula Blasi, que está realizando una grandísima temporada y contará a su lado con Mavi García. Mientras, el Movistar Team, que acaba de cerrar el fichaje de la jovencísima santiaguesa Alejandra Neira, estará liderado por la alemana.

En definitiva, la Vuelta a España que arranca hoy hablará más gallego que nunca, no en vano más de la mitad de su recorrido discurrirá por las carreteras gallegas, que protagonizarán cuatro de sus siete etapas. Un auténtico lujo para el deporte y el ciclismo de la comunidad autónoma.