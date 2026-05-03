El Obradoiro ya mira al ascenso: puede ser ACB este domingo si el Leyma tropieza en Palma

El Monbus Obradoiro hizo los deberes ante el Grupo Alega Cantabria y dejó el ascenso directo a la Liga Endesa a tiro. El conjunto santiagués, que llegaba a Torrelavega obligado a ganar para mantener el pulso por la primera plaza de la Primera FEB, cumplió con su parte y ahora queda pendiente de lo que ocurra este domingo en Son Moix, donde el Leyma Coruña visita al Fibwi Palma.

La cuenta es sencilla: si el equipo coruñés pierde ante el conjunto balear, el Obradoiro será matemáticamente equipo de ACB. El triunfo obradoirista ante Cantabria le permite situarse en una posición inmejorable en la carrera por el ascenso, con el factor decisivo del average particular a su favor frente al Leyma, después de que el equipo santiagués recuperase esa ventaja en el duelo directo disputado en el Coliseum.

El partido entre Fibwi Palma y Leyma Coruña se disputa este domingo 3 de mayo a las 18.00 horas, en la última cita de la fase regular para el conjunto herculino. La falta de unificación de horarios en esta penúltima jornada ya había generado malestar en el entorno coruñés, al conocer el Leyma el resultado del Obradoiro antes de jugar su encuentro.

En caso de victoria del Leyma en Palma, el ascenso del Obradoiro no quedaría cerrado este domingo, pero seguiría dependiendo de sí mismo. La próxima jornada, el conjunto coruñés descansa, por lo que el Obra certificaría el ascenso si gana su partido: ambos equipos empatarían a victorias y el average particular, favorable a los santiagueses, decantaría la primera posición para el conjunto de Diego Epifanio. El calendario oficial de la Primera FEB contempla precisamente el descanso del Leyma Coruña en la jornada 34.

Así, el Obradoiro afronta unas horas de espera con la tranquilidad del trabajo hecho. Primero, mirando a Palma, donde una derrota del Leyma le devolvería este mismo domingo a la Liga Endesa. Y, si no, con una última oportunidad en Sar para completar por sus propios medios una temporada que ya tiene aroma de ascenso.