De Cerdeña al Camp Nou: Florentino quiere a Mbappé en el clásico del domingo

El final de la temporada 2025-26 se ha convertido en una pesadilla para Florentino Pérez. El equipo anda a la deriva por segundo año consecutivo, el banquillo está ocupado por un entrenador que ha resultado ser un parche y no seguirá la próxima campaña, y la autogestión del vestuario está provocando episodios insólitos que están erosionando más aún la imagen de un Real Madrid en el que la afición señala al palco y al vestuario por la falta de compromiso.

Molestias en el isquio

El último caso, y el más sonado, es el de Kylian Mbappé. El francés se ha sumado a la oleada de bajas de última hora del equipo a semanas de que se juegue el Mundial de fútbol. Oficialmente el jugador se retiró en el minuto 83 del partido ante el Betis aquejado de una sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda. Molestia que le ha impedido jugar contra el Espanyol y que ponía en peligro su participación en los encuentros que restaban hasta el final de temporada.

Hasta ahí, nada reseñable. Sin embargo, el francés ha optado por marcharse de Madrid para recuperarse de su lesión, de la que esta semana tiene previsto hacerse unas pruebas en el club para conocer su evolución. Mientras los servicios médicos del club le han dado descanso y el futbolista se ha marchado a Cerdeña desde donde han llegado imágenes suyas con la actriz Ester Expósito de vacaciones. Algo que no ha gustado ni al madridismo ni a las altas esferas del club ni al vestuario, donde ya no extraña la falta de compromiso de Mbappé con el grupo. No es la primera vez que Mbappé se deja ver fuera de España mientras el equipo tiene compromisos en el césped. Ya se marchó a París a buscar una segunda opinión sobre su lesión en el ligamento de la rodilla y se dejó ver por las calles de la capital parisina con los amigos a la misma hora que el Real Madrid perdía con el Getafe en el Bernabéu.

Preguntado en la sala de prensa del RCDE Stadium de Cornellà a la conclusión del partido entre el Espanyol y el Real Madrid, Álvaro Arbeloa volvía a sortear la pregunta evitando pronunciarse sobre el asunto y dejando la pelota en el tejado de los servicios médicos del club. “¿Mbappé? Toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Madrid, que son los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas y cuándo no. Cada jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y yo ahí no entro. No hemos creado el Real Madrid con jugadores al campo que salen vestidos de esmoquin sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de barro, de sudor y de esfuerzo”, advertía el técnico blanco, que dejará de serlo en unas semanas.

Parte médico de Kylian Mbappé / Real Madrid

Florentino le quiere en el Camp Nou

Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el comportamiento de Mbappé ha molestado especialmente al presidente, Florentino Pérez, que quiere que el francés esté el domingo a las 21:00 horas sobre el césped del Camp Nou con el equipo midiéndose al Fútbol Club Barcelona y evitando el alirón azulgrana. El presidente está molesto con la actitud del francés, al que ha entregado el liderazgo del proyecto del club en los próximo años, al tiempo que quitaba los galones a un Vinícius que ayer se echó el equipo encima y evitó, con dos goles, el título del Barça. Florentino ha dado órdenes de que se le hagan pruebas esta semana a su llegada a Valdebebas y espera que las molestias en el isquio hayan remitido y esté el domingo ante el Barcelona.

El delantero ha protagonizado varios encontronazos con el club esta temporada. Primero fue con uno de los ayudantes de Xabi Alonso, incendio que apagó el técnico tolosarra, quien le quitó la corona a Vinícius para ponérsela a Kylian. Luego se ha enfrentado a los servicios médicos del club filtrando en Francia que le habían examinado la rodilla que no era cuando se lesionó La realidad es que el delantero de Bondi, que ha anotado 41 goles en los 41 partidos que ha jugado esta temporada con el Real Madrid, se ha perdido algunos de los partidos claves del equipo en este curso. Encuentros como los del Manchester City o Benfica en Champions, Atlético en Liga, Barcelona en la Supercopa (donde apenas jugó unos minutos), o la eliminación en Copa ante el Albacete. Ahora podría perderse el del alirón azulgrana ante el Real Madrid en el Camp Nou, algo que no ocurre desde 1932.

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El presidente ha dejado claro que espera ver a Kylian el domingo en el césped con el equipo, algo que, por otro lado tampoco es garantía de nada. Porque los datos advierten que el Real Madrid con el francés en el once no es mejor. Con Mbappé en el campo los blancos solo ganaron dos de los últimos ocho partidos que jugaron, mientras que de los siete que ha disputado el Real Madrid esta temporada sin el francés en Champions y Liga, ha ganado seis.