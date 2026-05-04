El Compostela confirma su permanencia en División de Honor

El juvenil de la SD Compostela volverá a competir la próxima temporada en la siempre exigente División de Honor. El conjunto blanquiazul confirmó su salvación en la última jornada gracias a una contundente victoria sobre el Club Bansander (1-4) a domicilio.

El equipo sub 19 picheleiro encaraba el último encuentro del curso dependiendo únicamente de sí mismo después de ganar al Racing de Santander en Santiago (2-1). Debía vencer al Bansander, que no se jugaba nada, para no mirar a otros campos y lo logró.

Encarriló el duelo desde la primera parte. El Compos se adelantó pasada la media hora de partido por medio de Manuel Blanco. Tanto que daba tranquilidad (33’) y que permitía al equipo blanquiazul alcanzar el descanso en ventaja.

Después del intermedio, la esedé se lanzó para poner tierra de por medio. Lucas Fariña doblaba la ventaja en el marcador y comenzaba a encarrilar la permanencia matemática (52’).

Pero cuando el Compos ya pensaba en el pitido final, el Bansander decidió añadir un poco de emoción a los últimos veinte minutos con un gol de Bruno Anievas, que redujo la ventaja picheleira (68’) y sembró las primeras dudas en torno al plan de los santiagueses.

Dudas que no fueron a más, ya que se terminaron por disipar a los siete minutos. Adrián de la Fuente López ‘Turby’ acabó con las esperanzas locales de una posible remontada y otorgo un golpe casi definitivo en favor de la salvación del Compos (75’).

El tanto de Turby fue secundado por Marcos Monterroso que un minuto después del 1-3, completó la goleada del Compostela y puso el 1-4 definitivo en el marcador (76'). El encuentro terminó sin excesiva tensión ni intensidad, con dos equipos saciados y contentos con sus respectivas temporadas. Pitido y final. El Compostela aseguraba la permanencia y el Bansander celebraba un meritorio séptimo puesto. Final feliz para ambos.

Descenso gallego

La salvación del Compostela contrasta con un descenso plenamente gallego. Los cuatro equipos que bajan a la Liga Nacional proceden de Galicia: Pontevedra, Racing Club de Ferrol, Arosa y Atlético Coruña Montañeros. Equipos que curiosamente se enfrentaron entre sí en esta última fecha. Los ya previamente descendidos —Pontevedra y Racing Club de Ferrol— cayeron ante sus necesitados rivales. El Racing recibía al Arosa y a pesar de plantar cara, terminó claudicando en un partido de cinco dianas (2-3).

Se adelantaron hasta en dos ocasiones los chicos de A Malata, pero el Arosa tiró de carácter y personalidad para darle la vuelta. Finalmente y gracias a una diana de Yeray Núñez y un doblete de Iván Falcón, el cuadro arlequinado se anotó los tres puntos, los cuales fueron insuficientes para lograr la machada.

Misma suerte que el Atlético Coruña Montañeros. El cuadro herculino superó al Pontevedra (3-1) en Elviña, pero jugará la próxima temporada en Nacional después de quedarse a las puertas de la salvación. Un cuádruple descenso gallego que pone, más si cabe, en valor la hazaña del Compos, que disputará su sexta temporada consecutiva en División de Honor.