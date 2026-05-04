Definido el camino del Compostela en un posible playoff: cruce con el potente grupo catalán y vuelta a domicilio

La SD Compostela ya conoce el camino que tendrá que recorrer en caso de no lograr el ascenso directo, aunque antes ha de afrontar este domingo la última jornada del campeonato de liga. El cuadro santiagués visita al Viveiro (18.00, Cantarrana) con la obligación de ganar y con la esperanza de que el Arosa pinche frente al Céltiga en A Lomba, mientras el sorteo del playoff ya ha definido su posible futuro. Dos eliminatorias autonómicas previas y un duelo final ante el representante del Grupo 5 (Cataluña) con el partido de vuelta a domicilio.

De momento, el Compos se encuentra plenamente enfocado en vencer este fin de semana, sumar los tres puntos en Cantarrana y tener paciencia. Conscientes de la importancia del choque, el club ha anunciado que asumirá el coste de las entradas de los abonados que decidan acompañar al equipo en Viveiro. Las reservas se podrán realizar hasta el jueves a las 15.00 horas tanto de forma presencial, en la oficina del club en horario de 10.00 a 14.00, como por teléfono (981 57 70 41) y correo electrónico (sdcompostela@sdcompostela.com). La recogida de dichas entradas tendrá lugar en Cantarrana el propio día de partido.

Además de hacer los deberes ante el Viveiro, el conjunto de Secho Martínez necesita de un tropiezo del Arosa en Vilagarcía ante el Céltiga, que no se juega absolutamente nada, para asaltar el ascenso directo y evitar una fase de promoción que se presenta especialmente exigente.

El playoff ya tiene forma y, a la vista del sorteo celebrado este mediodía en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, no invita precisamente al optimismo. Si finaliza en segunda posición, el Compostela tendría que superar dos eliminatorias frente a rivales de su mismo grupo en las que ejercería como local en los duelos de vuelta. A día de hoy, la esedé se enfrentaría al CD Estradense —quinto clasificado— en semifinales mientras que Atlético Arteixo (3º) y Boiro (4º) se jugarían la plaza restante para la siguiente ronda.

Charly y Unai Peón, frente al Estradense en el duelo del pasado fin de semana. / Antonio Hernández

Superado ese doble obstáculo, llegaría el cruce definitivo, el que realmente otorga el ascenso, y ahí es donde el camino se empina de verdad. El sorteo ha determinado que el grupo gallego se enfrente al catalán, considerado uno de los más competitivos de la categoría. Por si fuese poco, el factor campo no acompañará al representante del Grupo I, el cual deberá solventar la eliminatoria en un partido de vuelta que tendrá lugar lejos de Galicia.

Messi, Jordi Alba y Thiago Alcántara: posibles rivales

En estos momentos, los puestos que dan acceso a la fase promoción en Cataluña están ocupados por CF Badalona, UE Cornellà, L' Hospitalet y Vilanova i la Geltrú CF mientras que el CE Manresa ya ha confirmado su ascenso a Segunda Federación tras proclamarse campeón de liga.

Entre los posibles rivales del Compos en la eliminatoria final destaca la situación del Uniò Esportiva Cornellà, club recientemente adquirido por Leo Messi que ocupa actualmente la tercera posición del grupo catalán. El astro argentino anunció el pasado mes de abril la compra de la entidad del Baix Llobregat con el objetivo de impulsar su crecimiento y llevarla a cotas más altas.

Una situación similar se vive en L'Hospitalet, donde también han irrumpido nombres propios como Jordi Alba y Thiago Alcántara. Los ex jugadores del FC Barcelona adquirieron el club hospitalense el pasado 2025 junto al presidente Antoni Garcia i Acero, el empresario Gonzalo Álvarez y el CEO de Glovo Óscar Pierre, en busca de conducir a la entidad al fútbol profesional.

En definitiva, el Compostela encara un fin de semana decisivo en su futuro próximo. De no conseguir el ascenso directo, al conjunto picheleiro le espera un camino largo y muy exigente ante rivales de mucho nivel.