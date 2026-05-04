Santiago se vuelca con el Obradoiro: pantalla gigante en la Praza Roxa para el partido decisivo

Tras la victoria del Leyma Coruña en Mallorca por 76 a 94, el Obradoiro CAB tendrá que hacer sus deberes este viernes ante Gipuzkoa en el Multiusos Fontes do Sar para lograr su regreso a la ACB.

A este respecto, el Concello de Santiago ha informado que instalará una pantalla gigante en la Praza Roxa para seguir en directo el partido decisivo.

La iniciativa -ya realizada en otros partidos de gran importancia como fue el derbi contra el Leyma- permitirá a los obradoiristas que no puedan asistir al encuentro vivirlo en pleno centro de la ciudad.

La pantalla convertirá la Praza Roxa en el epicentro del baloncesto nacional, una cita clave para el futuro del equipo, en la que se espera una gran afluencia de público para animar de forma colectiva en uno de los momentos más importantes de la temporada.

Los aficionados del Obradoiro disfrutan del derbi con el Leyma en la pantalla instalada en la praza Roxa / Antonio Hernández

El Leyma no tropieza

La victoria del Leyma en Mallorca no modifica el esquema del conjunto compostelano, que necesita vencer al Gipuzkoa en la última jornada de la liga para poder celebrar el ascenso a la ACB.

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Los de Epi vienen de sellar una victoria de autoridad en Torrelavega, tras arrasar al Grupo Alega Cantabria (65-95) en un duelo que dominó en todo momento. Una situación que cada obradoirista espera que se repita este viernes 8 de mayo, en el encuentro que lo decidirá todo.