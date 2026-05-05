Cédrine Kerbaol sorprende para triunfar en A Coruña

Padrón respira ciclismo hace ya muchos años y mantiene viva esa afición por el deporte del pedal con el equipo patrocinado por Cortizo, con carreras de prestigio como la Clásica de Pascua o aportando ciclistas al pelotón profesional como Suso Blanco Villar, José Ángel Vidal y José Manuel Oliveira. La capital del Sar se vistió este martes de fiesta para dar la salida a la tercera etapa de la Vuelta a España femenina, en la que Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) fue la vencedora.

El trazado de la jornada sumaba 121,2 kilómetros de recorrido entre Padrón y A Coruña y se decidió en un emocionante final entre un selecto grupo de ciclistas en la aproximación a la ciudad herculina.

El pelotón de la Vuelta a España femenina en el momento de tomar la salida en Padrón / @cxclyng

La corredora francesa fue la más hábil a la hora de lanzar un inteligente ataque en los últimos dos kilómetros de la jornada que le ha permitido cruzar la meta con 4 segundos de ventaja sobre un grupo de favoritas liderado por Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime). Protagonista también en el sprint intermedio en busca de las bonificaciones, la belga se ha quedado a solamente 2 segundos de arrebatar el liderato a la alemana Franziska Koch (FDJ United-Suez), que volverá a vestir con La Roja este miércoles en la última jornada por tierras gallegas entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla.

Un total de 118 corredoras han tomado la salida desde Padrón, preparadas para afrontar una nueva jornada que, aun sin puertos de montaña puntuables, presentaba un perfil quebrado con más de 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. Desde el primer kilómetro de carrera, la campeona australiana de contrarreloj Felicity Wilson-Haffenden (Lidl-Trek) y la belga Sterre Vervloet (Lotto Intermarché Ladies) se destacaban como las grandes protagonistas del día con una fuga con la que lograban una ventaja máxima de 3 minutos y 44 segundos en el kilómetro 32 de etapa.

Poco antes de ese punto, el pelotón había neutralizado un grupo formado por la balear Marina Garau (Vini Fantini-Bepink), Katia Ragusa (Human Powered Health) y Justine Gegu (Mayenne Monbana My Pie) que había rodado en su persecución durante cerca de 25 kilómetros. Desde entonces, equipos como FDJ United-Suez, defendiendo las opciones de la líder de la carrera Franziska Koch, fueron poco a poco rebajando la ventaja del dúo cabecero… que pronto se convirtió en una aventura en solitario. Entrando en los últimos 40 kilómetros de etapa, Felicity Wilson-Haffenden (Lidl-Trek) demostraba su potencial rodador dejando atrás a su compañera de escapada para convertirse en cabeza de carrera en solitario, y llegaba a recuperar hasta dos minutos de ventaja sobre el pelotón.

Sin embargo, poco después del paso por el Sprint Intermedio de Arteixo (km 104,5), se acababa su aventura ante el empuje del pelotón, ya dentro de los últimos 15 kilómetros de etapa. El posterior terreno de repechos lo aprovechaba para atacar una gran candidata a la victoria final como la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM zondacrypto), en diferentes ocasiones, o como la campeona americana Kristen Faulkner (EF Education-Oatly), que llegaba a rodar unos kilómetros en solitario hasta ser neutralizada antes de entrar en A Coruña a través de un impresionante tramo adoquinado rodeando el Monte San Pedro.

Felicity Wilson-Haffenden y Sterre Vervloet durante su fuga en el paso por la iglesia bañesa de Ordoeste / @cxclyng

Precisamente al término de ese tramo la francesa Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), cuarta en la clasificación general de la pasada edición, acertaba a lanzar un certero ataque que le permitía lograr una victoria de etapa que ya había conseguido hace dos años en Le Tour Femmes y alzarse al tercer puesto de la clasificación, a solamente 4 segundos de La Roja que mantiene Franziska Koch (FDJ United-Suez).

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Tendrá que defender su maillot de líder en el último de estos primeros cuatro días de competición en tierras gallegas. El pelotón se despedirá de Galicia con la etapa entre Monforte y Antas de Ulla, de 115,6 kilómetros que pasará por Bóveda, Sarria, Portomarín, Taboada y Monterroso con dos puertos puntuables, uno de ellos veinte kilómetros después de la salida, el de Oural (3ª categoría, 5,4 kilómetros al 4,7%), y el otro en el kilómetro 83,6, el del Hospital (3ª categoría, 4,1 kilómetros al 6,6%). Los dos puertos animarán la lucha por el maillot de la Montaña en una jornada que cuenta con un final explosivo.