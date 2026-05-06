Adidas, Nike, Puma y una 'batalla' Mundial: "Vivimos en un duopolio"

El Mundial de 2026 tendrá la peculiaridad de ser el primer de la historia en que 48 las selecciones que competirán por la gloria, además de disputarse en tres países diferentes. Lo que no cambiará, por eso, será el dominio de las grandes multinacionales del sector, que son Adidas, Nike y Puma, como principales protagonistas de las equipaciones de las selecciones mundialistas. A todo ello, analizamos como se reparten el 'pastel' del mayor evento deportivo del año y cuánto pagan por ello.

Entre las tres, concentran 37 de las 48 federaciones, lo que evidencia su enorme peso en el fútbol de selecciones. Adidas lidera el ranking global con 14 equipos, seguida por Nike, con 12, y Puma, con 11. Pero, ¿De qué continente son estos combinados nacionales?, ¿Cuánto les pagan por ellos?. En un mercado voraz, hay 'robos' sonados entre ellos para los próximos años. Millones y millones repartidos para una estrategia global.

Gracias a los datos recopilados por Jambo Sport Business, vemos como Adidas aparece como la marca con mayor reparto internacional. Su presencia se distribuye por América Central, América del Norte, América del Sur, África, Asia y Europa, quedando únicamente fuera de Oceanía. Esta distribución le permite consolidar un liderazgo muy transversal, especialmente visible en Asia y en las Américas, donde mantiene una posición destacada.

Adidas vestirá a: Alemania, España, Argentina, Bélgica, México, Japón, Colombia, Arabia Saudí, Argelia, Suecia, Escocia, Sudáfrica, Qatar y Curazao

Nike, aunque ocupa la segunda posición en número total de selecciones, destaca especialmente por su fuerza en Europa, el continente de mayor valor comercial dentro del fútbol internacional. Con seis equipos europeos, la marca estadounidense refuerza su presencia, asociándose a federaciones de gran visibilidad e impacto mediático.

Nike vestirá a: Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, Turquía, Uruguay y Noruega

Raphinha se lesionó en el partido amistoso de Brasil ante Francia / ADAM RICHINS / EFE

Puma completa el podio con un perfil más marcado por la especialización regional. Su principal fortaleza está en África, donde viste a cinco selecciones y se convierte en la marca con mayor penetración del continente. Por detrás de estas tres firmas aparecen marcas con una presencia mucho más limitada, como Kelme, Umbro, Reebok, Kappa, Jako, Marathon, Capelli, Majid, Saeta y 7 saber. En la mayoría de los casos, vestirán a una sola selección, lo que confirma un mercado muy polarizado entre los gigantes globales y fabricantes de menor escala con acuerdos puntuales.

Puma vestirá a: Portugal, Suiza, Austria, Senegal, Marruecos, Ghana, Costa de Marfil, República Checa, Paraguay y Nueva zelanda

“Existe un escenario cuantitativo en el que tres marcas dominan, pero cualitativamente vivimos en un duopolio entre Nike y Adidas. Estos dos gigantes concentran a los equipos con mayores probabilidades de ganar”, declaró Idel Halfen, especialista en marketing deportivo y director de la agencia Jambo Sport Business, a Sport Insider .

“Para estas empresas, el objetivo principal es la notoriedad; consiguen visibilidad global al estar presentes en el escenario más importante del mundo, aunque no tengan posibilidades de ganar el título" Idel Halfen — Director de la agencia Jambo Sport Business

Brasil, como el FC Barcelona

El caso de Brasil con Jordan Brand y el del FC Barcelona con Kobe Brand responden a una misma estrategia de Nike, la de convertir la camiseta de fútbol en algo más que una prenda de competición. En ambos casos, la marca aprovecha activos globales para conectar el fútbol con el baloncesto, la cultura urbana y la moda.

El FC Barcelona y Brasil usan Kobe Sheath y Jordan Brand en sus segundas equipaciones / SPORT.es

En Brasil, la presencia del logo Jumpman en una camiseta de selección nacional tiene un fuerte valor simbólico. La colaboración con Jordan Brand refuerza la imagen de la Canarinha como icono mundial, pero también la acerca a un público joven que consume deporte a través del streetwear, las zapatillas y las redes sociales. La segunda equipación del Barça sigue una lógica similar, aunque con otro relato. El club incorpora el símbolo de Kobe Bryant y apela a la 'Mamba Mentality', vinculada a la ambición, la superación y la excelencia.

Nike dispara el mercado con un 'robo' histórico

El mercado de acuerdos entre selecciones y marcas deportivas presenta una primera línea claramente dominada por Nike. Francia, Alemania y Brasil se sitúan en el escalón más alto, con contratos cercanos o superiores a los 100 millones anuales, lo que refleja la agresiva apuesta de la marca estadounidense por los activos de mayor valor global.

El caso alemán es especialmente simbólico, ya que supone el final de una relación histórica con Adidas después de 12 Mundiales consecutivos. Brasil, por su parte, refuerza su vínculo con Nike hasta 2038, con un acuerdo que incluye además royalties por la venta de camisetas. Por debajo aparece un segundo grupo formado por Inglaterra, Italia y España, con contratos relevantes pero notablemente inferiores.

Así pues, los casos de Alemania y Brasil ilustran esta escalada. Alemania, tras 12 Mundiales consecutivos con Adidas, pasará a Nike a partir de 2027 en un acuerdo cercano a los 100 millones de euros anuales, casi el doble de lo que pagaba Adidas. Brasil, por su parte, renovó con Nike hasta 2038, reforzando una relación iniciada en 1997.

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En este contexto, Puma opta por una gestión más selectiva de sus activos. Aunque ha perdido selecciones como Italia y Uruguay, apuesta con fuerza por Portugal. Como apunta Halfen, ver a Cristiano Ronaldo con el logo de Puma en su camiseta, en su último Mundial y cerca de alcanzar los mil goles, supone una estrategia de marketing de enorme impacto que coloca a la marca en el centro del escaparate global.