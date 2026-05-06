Carmelo Ezpeleta, el emprendedor que cambió MotoGP en nombre de Cataluña

Se ha levantado de más de un sillón de barbería en Madrid en cuanto ha escuchado a dos bobos hablar mal de Cataluña. Se ha enfrentado a más de un comensal, en cualquier lujoso restaurante de Madrid, en cuanto ha sospechado que este o aquel caballero iban a meterse con el Barça. Ha tenido a bien presentarse ante un montón de autoridades haciendo gala de su barcelonismo, más que nada para que al ministro o presidente de turno, de lo que sea, no se le escapase algún improperio sobre aquello que ama, que le sentase tan mal como para acabar la conversación o, incluso, la negociación.

Muy pocos catalanes, créanme, defienden a Catalunya como la defienden Carmelo Ezpeleta, en su momento dueño (o casi) de Dorna Sports y, desde hace unos meses, el máximo responsable de MotoGP Sports Entertainment Group, la nueva compañía de Liberty Media, dueña del Mundial de F-1 y del campeonato de motociclismo. La defiende en Madrid, donde muy pocos se atreven, y la defiende en el mundo entero, pues ha sido él quien ha conseguido que el Mundial de las dos ruedas se vea en 200 países y entre en 433 millones de hogares de todo el mundo.

Ni el presidente de la Generalitat, ni el alcalde de Barcelona, sabían apenas de él y puede que, después de conocerlo en los últimos años y ver lo que Ezpeleta es capaz de hacer, perdón, de seguir haciendo, por Barcelona y Catalunya en el ‘motorsport’, sea F-1 o MotoGP, puede que, a partir de ¡ya!, empiecen a pensar en este enorme pelotari como merecedor, digo yo, de la Creu de Sant Jordi.

“Cuando nosotros nos hicimos cargo del Mundial, en1992, todos los trabajadores de Dorna Sports eran catalanes, y muchos siguen ahí. Siempre he dicho que en la F-1 se habla inglés, pero, en MotoGP, se habla catalán”, dijo ayer Ezpeleta en la presentación del gran premio de casa. “Barcelona y Catalunya han sido siempre la cuna del motociclismo y nosotros siempre hemos considerado este gran premio como el de casa”, añadió Ezpeleta.

Ezpeleta nunca olvidará cuando Sebastián Salvadó, mitico presidente del RACC, y Josep Lluis Vilaseca, mítico Director de Deportes de la Generalitat, fueron a buscarlo a Madrid, estando él al frente del circuito del Jarama, para que construyese el Circuit de Catalunya, en Montmeló. No fue un trabajo fácil, pero Ezpeleta, Salvadó y Vilaseca sacaron adelante aquella obra, contra viento y marea y contra mucha gente, en Catalunya, que no la veía bien, ni necesaria.

“Cuando nos hicimos cargo del Mundial, en1992, todos los trabajadores de Dorna Sports eran catalanes, y muchos siguen ahí. Siempre he dicho que en la F-1 se habla inglés, pero, en MotoGP, se habla catalán". Carmelo Ezpeleta — Máximo responsable del Mundial de motociclismo

Y ese circuito ha proporcionado a Catalunya miles de millones de ganancias. Y ese circuito ha servido para que el mundo entero sepa que, en Catalunya, hay un rincón único para disfrutar de las motos y los coches. Y, sobre todo, para que su organización, su entorno, sus gentes demuestren la capacidad que tiene Catalunya de hacer las cosas de lujo.

Nada de todo eso hubiese sido posible sin Carmelo Ezpeleta. Nada. A esos dos catalanes ilustres, tremendos, Salvadó y Vilaseca, Ezpeleta añadió, en su equipo, otros catalanes que se dejaron, que se dejan, el alma por demostrar la grandeza y empuje de Catalunya. Ahí están (o estuvieron), Manel Arroyo, Jaume Roures, Pau Serracanta, Jordi Pons, Pep Vila, Sergi Sendrá, Javier Alonso, Ignasi Sagnier…todos ellos extendiendo su ‘tarannà’ de emprendedores y difundiendo el catalán por todo el mundo como hizo Rafa Nadal (y su equipo), al que jamás se le ha reconocido semejante tarea o, ahora, el mismísimo Marc Márquez.

Ezpeleta, de 80 años, fue el primero que se atrevió, cuando nadie, nadie, en Catalunya se atrevía ni siquiera a proponerlo, a que el gran premio de casa se llamase Gran Premio de Catalunya. Y Ezpeleta lo hizo una realidad. Por eso siempre quiso que Barcelona, su ciudad, fuese pionera en todo lo que oliese a gasolina.

Antes de viajar, hoy mismo, a Le Mans, donde mañana arranca el Gran Premio de Francia, Ezpeleta quiso demostrarle a Catalunya que éste, el de la próxima semana, es su gran premio. Carlos y Ana, sus hijos, lo han hecho ya triabuelo (Carmelo, Mariana y Carmen), pero él sigue al pie del cañón, enganchado a las carreras tratando, por supuesto, que los nuevos dueños del circo de las dos ruedas, ricos y emprendedores estadounidenses, sepan dónde y cómo nació su pasión por las carreras, cómo fue el jefe del Jarama y Montmeló, como disparó al estrellato a Carlos Sainz, padre, claro, cómo ayudó a su amigo Bernie Ecclestone a reflotar la F-1 y cómo convirtió, desde 1992, MotoGP en el mejor espectáculo jamás visto, en vivo, en directo y por televisión.

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Como diría Joan Manuel Serrat, recordando al filósofo francés Pascal Bruckner, Carmelo Ezpeleta está disfrutando del “veranillo de la vida”, defendiendo las motos, impulsando aún más MotoGP y sintiéndose tremendamente orgulloso de que buena parte de este maravilloso espectáculo lleve el sello de su querida Catalunya.