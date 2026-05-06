El Lino Balado de Sigüeiro albergará la final de la Copa do Sar entre Negreira y Arzúa

La Real Federación Galega de Fútbol ha confirmado que el Concello de Oroso albergará la gran final de la 58ª Copa do Sar, la cual enfrentará a la SD Negreira y al CSD Arzúa. El encuentro se disputará en el recientemente renovado Campo Municipal Lino Balado (Sigüeiro) el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 18.00 horas.

El feudo del Sigüeiro FC recibió a principios de año un lavado de cara valorado en 200.000 euros que culminó con la instalación de un césped artificial de alta calidad, que alcanzó el sello FIFA Quality Pro, etiqueta que asegura los más altos estándares internacionales en seguridad, durabilidad y rendimiento.

El gran estado de las instalaciones ha jugado un papel clave a la hora de seleccionar al Lino Balado como sede de un partido tan esperado. El Negreira buscará reeditar la victoria de la última edición en busca de anotarse el segundo título copero en su historia. Mientras que el Arzúa tratará de estrenar su palmarés en la Copa do Sar con la que sería su primera corona.

Un choque entre dos equipos que, por si fuese poco, llegarán al duelo inmersos en la lucha por ascender de categoría. A Tercera Federación, en el caso de los nicrarienses, y a Preferente, en cuanto al Arzúa.