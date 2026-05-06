Monbus renueva como operador oficial del transporte del FC Barcelona hasta 2027
EP
Monbus y el FC Barcelona han renovado el acuerdo de colaboración entre ambos, que mantiene a la compañía como el operador oficial del transporte del club hasta 2027, año en el que se cumplirá una década desde que firmaron la alianza por primera vez, informa la empresa en un comunicado.
"Esta renovación no sólo subraya la confianza del club en los estándares técnicos de Monbus, sino que consolida la firma como el referente indiscutible en soluciones de movilidad para el deporte de elite", ha explicado la compañía.
Por su parte, Monbus detalla que el acuerdo reafirma su compromiso con el deporte catalán, también a través del patrocinio de otros clubes como el Monbus Club Bàsquet Igualada y el Bàsquet Manresa, y fuera de Catalunya, con el Monbus Obradoiro.
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