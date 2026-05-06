El Obra se juega el ascenso: Epi quiere que Sar esté a tope ya en el calentamiento

El Monbus Obradoiro juega esta semana el partido más importante de las dos últimas temporadas. Una gran final que vale el ascenso a ACB. Este viernes, a las nueve de la noche, un abarrotado pabellón de Sar vestirá sus mejores galas para animar a sus jugadores en el encuentro que deben ganar ante el Gipuzkoa.

En un principio Diego Epifanio contará con todos sus jugadores, pero es imposible que la plantilla se aísle del ambiente que se vive en la ciudad, por lo que el trabajo puede ser más de mentalización que físico. “Esa es la clave. Esto es una semana más de trabajo. Evidentemente, el entorno, las expectativas, la prensa... Todo lo que rodea al vestuario tiene una agitación mayor que en la jornada cuatro, por decir una. Pero nosotros sabemos que nuestro trabajo tiene que ser el de seguir manteniendo el máximo foco de atención en el vídeo, de intentar resolver todas nuestras dudas en la pista, de que nos va a exigir mucha concentración y mucho esfuerzo físico. Evidentemente, pues luego hay que controlar el resto. Todos estos partidos traen mucho ruido", ha señalado el técnico este miércoles.

"Entonces, desde el club, desde el staff, tenemos que hacer todo lo posible por controlar todo lo que depende de nosotros para que los jugadores solo se tengan que preocupar de sacar este partido adelante como ha sido así en el resto de las jornadas de liga", ha continuado Epi, "y esa no sé si es la clave, pero es una de las claves para poder afrontar el partido con la mayor normalidad posible. ¿Qué pasa? Que vamos a llegar al pabellón y como el otro día, nos encontraremos a mucha gente en la puerta del pabellón, nos encontraremos mucha gente ya disfrutando. Sé que el club ha preparado con mucho cariño la Fan Zone, pero espero que la gente entienda que la necesitamos en la grada cuanto antes porque si nos pueden empezar animando desde el calentamiento va a ser mucho mejor para los jugadores, para todo, para su motivación y para entender la importancia del partido”.

El técnico obradoirista insiste en que es “la preparación de partido normal, evidentemente siempre hay alguna llamada de más. Yo también tengo familia, amigos y también quieren venir al último partido de liga regular. Es una semana normal, siempre hay tensión con la gente dentro del club, siempre hay tensión dentro del equipo y luego también hay una armonía para poder realizar nuestro trabajo como se sigue haciendo desde el primer día. Y en lo mental yo creo que todo el mundo se está preparando de la mejor manera que puede para afrontar un partido muy importante para nosotros. Cada uno somos de una manera, cada uno afronta los retos de distinta forma porque vive su situación personal de la manera que es. Pero creo que desde el grupo hemos intentado marcar una línea de trabajo durante toda la temporada e intentamos ahora en esta última semana de la Liga regular no salirnos de esos hábitos, procesos, entendiendo que es una semana con más ruido de los medios, hay mucho más ruido en la ciudad, los jugadores, el staff… Todo el mundo quiere acompañarnos, amigos, familiares... Hay que controlar todo eso para intentar que no nos saque de nuestras rutinas y hacer los hábitos que hemos ido haciendo desde el primer día para poder afrontar el partido con las mejores garantías de preparación tanto mental como física”.

Léo Westermann maneja el balón ante Grupo Alega Cantabria. / Monbus Obradoiro

"Creo que podríamos llenar dos veces Sar"

La expectación que despierta este último encuentro liguero hace que las peticiones de entradas se multipliquen. “No llevo a la cuenta, pero creo que podríamos llenar dos veces Sar, seguramente, por la petición de entradas de todo el mundo que quiere venir, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo que está en nuestras manos, que es trabajar esta semana, poner el foco en los aspectos que nos va a exigir Gipuzkoa, que está haciendo las cosas muy bien, e intentar evadirnos del resto de cosas”.

Diego Epifanio destacó el papel de la afición obradoirista durante toda la temporada y, en especial en el partido de la pasada jornada en tierras cántabras. “La Liga Regular se acaba el viernes seguro sí o sí. No hay más tu tía. Después, ojalá acabe siendo Sar una fiesta. Creo que nuestros aficionados han estado con el equipo desde el primer día, en los muy malos momentos, en el 0-2, y después en todo el proceso. En muchos de los viajes había bastante gente en la grada, siempre hemos visto en todos alguna camiseta del Obra, tanto a la llegada como a la salida del equipo del pabellón en que hemos jugado. En Torrelavega fue espectacular todo. El recibimiento, estábamos en el vestuario de la falta de 50 minutos y parece que jugábamos en casa o mejor aún porque era una pasada, creo que nos ayudó mucho en la activación, nos ayudó mucho a entender la importancia del partido y fue brutal todo, como apoyaron al equipo. Al principio estuvieron esperando a que llegase el autobús y después de ganar, que a lo mejor ya llevaban todo el día allí, todo el mundo esperaba que saliese el equipo, hicieron un pasillo hasta el autobús. La piel de gallina ahí, un poco de emoción y hay que agradecer a todo el mundo que estuvo y a todo el mundo que va a estar el viernes porque, bueno, para nosotros son muy importantes”.

En cuanto al rival, Epi cree que es un equipo que mejoró mucho y del que nadie puede fiarse. “Gipuzkoa cuando fuimos nosotros allí en la tercera jornada estábamos los dos equipos en un proceso de entender cómo queríamos ser como equipos. La evolución del equipo de Sergio ha sido brutal. Tácticamente, hace cosas que no hacen el resto de los equipos. Están muy bien trabajados. Tienen jugadores con mucha experiencia. Su juego interior en los tres últimos partidos ha promediado 44 puntos, que es una barbaridad. Creo que su fortaleza física, su nivel de contactos... es un equipo que en el rebote ofensivo es de los mejores de la competición. Es un equipo que nos cogió 16 rebotes ofensivos en nuestro partido de la tercera jornada. Creo que el nivel físico lo están poniendo, son la mejor defensa, obligan al rival a jugar muy incómodo. Y luego, tácticamente. Ofensivamente, creo que es un equipo que tiene muchos detalles distintos al resto de los equipos, con los cuales nos va a exigir mucha concentración y nos va a exigir tanto esfuerzo físico como mental para controlar sus ventajas. Después de un inicio como nosotros, en los que pudo haber dudas en el entorno, creo que ahora están jugando a muy buen nivel y de hecho se están jugando el factor cancha en el playoff”.

El entrenador del Monbus Obradoiro destaca la faceta ofensiva de su rival del viernes. Ofensivamente, te enseñan una cosa para jugar otra. Muchos equipos son más predecibles. Ellos tienen muchas opciones, sobre todo tienen muchas finalizaciones. Y sobre todo están encontrando muchas ventajas en esas opciones que te obligan a tener una buena lectura de cómo defender. Y después, aparte de tener muy buenos manejadores, creo que Tate les ha dado muchos puntos, mucha atención, sus bases conocen la liga, juegan muy bien, tanto Nacho, Maiza y Zubi son jugadores muy contrastados en la liga, que saben lo que tienen que hacer y luego tienen dos tiradores al tres, que a partir de ahí generan muchas ventajas y eso hace que su juego interior pueda castigar muchísimo. Es un equipo que no te vale solo defender un foco, sino que tienes que estar controlando demasiadas cosas y de eso ahí sacan también ventaja en el rebote ofensivo”.

En cuanto a su función defensiva, Diego Epifanio es consciente de que el Gipuzkoa “asegura mucho el rebote defensivo y eso les permite correr. Y después, bueno, pues dentro de su entramado táctico, quitando un par de situaciones, ellos tienen paciencia para castigar la ventaja que quieren castigar, Podemos jugar a distintos ritmos en momentos, pero sí que es verdad que ellos te obligan, te desgastan mucho porque tienes que defender muchos segundos y después te castigan mucho con el rebote, que eso es lo que mentalmente tenemos que trabajar, saber que después de hacer una buena defensa ellos te pueden coger el rebote porque sus grandes están siempre muy bien colocados para el rebote defensivo”.

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Fan Zone en Sar

El encuentro de este viernes, a las nueve de la noche, en Sar, ante el Gipuzkoa no será un partido cualquiera. El club prepara una Fan Zona con música, DJ y la participación de empresas que apoyan al equipo durante toda la temporada como Estrella Galicia. A partir de las cuatro y media de la tarde se abrirá en el entorno del pabellón y el hall con food trucks a disposición de unos aficionados que podrán seguir la fiesta en el mismo lugar una vez finalice el encuentro si es que hay motivos para la fiesta, que es lo que todos esperan. De hecho, incluso está prevista la presencia de los jugadores después del partido.