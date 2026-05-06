FÚTBOL
La RFEF inhabilita a Piqué durante dos meses por amenazar a un árbitro
El Comité de Disciplina le aplica además una sanción de seis partidos, tras los hechos sucedidos en el Andorra-Albacete del pasado viernes
El Comité de Disciplina de la RFEF ha inhabilitado a Gerard Piqué durante dos meses por sus ataques y amenazas al árbitro que dirigió el partido entre el Andorra FC, del que es máximo accionista a través de su empresa Kosmos, y el Albacete, el pasado viernes. De manera adicional, el mismo órgano le ha sancionado durante seis partidos.
Además de Piqué, Disciplina también ha decidido inhabilitar durante dos meses al director deportivo del Andorra, Jaume Nogués; y durante cuatro al presidente de la entidad, Ferran Vilaseca. Todas las sanciones son recurribles ante el Comité de Apelación. De manera adicional, el órgano ordena la clausura del palco del Estadio Nacional de Andorra, así como sus zonas VIP, durante dos partidos.
Las sanciones se basan en la redacción del acta del árbitro Alonso de Ena Wolf tras la victoria por 0-1 del Albacete en Andorra. La primera de las anotaciones refleja que "urante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral".
Los hechos más graves, no obstante, sucedieron al final del partido. Según recogió De Ena, "una vez abandonado el vestuario y dirigiéndonos al parking con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andorra presentes en todo momento, D. Gerard Piqué y D. Jaume Nogués se dirigieron a nosotros realizando de forma continuada protestas a decisiones arbitrales acontecidas en el partido. Además, D. Gerard Piqué dijo: "Salid escoltados no os vayan a agredir".
El árbitro recogió una última incidencia con el exjugador del Barça: "En última instancia, D. Gerard Piqué le dijo al delegado informador: "En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado". Poco antes, Nogués les había dicho a los miembros del cuerpo arbitral que "ojalá" tuvieran un "accidente" con su coche.
[Noticia en ampliación]
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