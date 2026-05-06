GIMNASIA RÍTMICA
El Viravolta Jael estrena el mes de mayo con una triple alegría
El club santiagués completó un fin de semana lleno de éxitos en Vigo, Pontevedra y Valladolid
Afronta ahora la Copa de España de Conjuntos Base
El Club Ximnasia Rítmica Viravolta Jael comenzó el mes de mayo de la mejor manera posible: con un intenso fin de semana de competición que derivó en excelentes resultados para el club compostelano en las tres citas celebradas en Vigo, Pontevedra y Valladolid.
El sábado 2 de mayo parte del equipo del Viravolta se desplazó al Pavillón de As Travesas de Vigo para competir en una nueva prueba competitiva del calendario gallego. El club picheleiro brilló en la categoría sénior absoluto, donde consiguió la medalla de oro. Además, Martín Casal logró el bronce en mazas, completando una destacada actuación en una jornada de mucho nivel y competitividad.
En la misma jornada, otro bloque del club picheleiro se desplazó hasta Valladolid para disputar el Torneo Valladolid Summer, celebrado en el Pabellón Huerta del Rey. Los conjuntos de Viravolta Jael firmaron una destacadísima actuación, logrando la medalla de oro en categoría alevín base y dos medallas de plata en infantil base y cadete base.
Además, la cita sirvió como una importante preparación previa a la Copa de España de Conjuntos Base, que tendrá lugar en Santander a partir de mañana, jueves.
La actividad continuó el domingo 3 de mayo en el Pavillón Príncipe Felipe de Pontevedra, donde el club santiagués participó en el Torneo Xiada, organizado precisamente por el Club Rítmica Xiada. En esta cita, Viravolta Jael volvió a subir al podio con la plata del conjunto sénior escolar y el segundo puesto de Ximena Vilela.
También merece mención el rendimiento de Daela Nicole Guevara, cuarta clasificada; del conjunto infantil prebase, cuarto; y de las gimnastas de las categorías cadete prebase y juvenil prebase, Catalina Gómez y María Mato.
Nacional en Santander
Con este gran inicio de mayo, el Club Ximnasia Rítmica Viravolta Jael afronta una nueva semana de máxima ilusión con la vista puesta en la Copa de España de Conjuntos Base en Santander, donde sus equipos volverán a representar a Santiago de Compostela en el panorama nacional.
El Nacional comenzará en tierras cántabras mañana con la actuación de los equipos cadete y juvenil, mientras que los conjuntos alevín e infantil tomarán acción en la jornada del viernes. El sábado y el domingo quedan reservados para las pruebas absolutas con la celebración de la Copa de España Masculina GR, la Copa de la Reina GR y la primera fase de la Copa de España de ConjuntosGR
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