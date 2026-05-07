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El Compostela busca al 'Jugador Cinco Estrellas' de la temporada

Adrián Armental, Álex Cobo, Diego Uzal, Antón Guisande y Jorge Maceira optan al galardón que premia al mejor jugador del curso

El club anunció el regreso de los Campus Xacobeos

Los jugadores del Compostela celebran un tanto del partido ante el Estradense en San Lázaro.

Los jugadores del Compostela celebran un tanto del partido ante el Estradense en San Lázaro. / Antonio Hernández

Pablo Martínez

Santiago

La temporada de la SD Compostela se aproxima a su fin. Este domingo el equipo de Secho Martínez disputa su último partido de liga en Viveiro (18.00, Cantarrana) con el objetivo de lograr la machada y ascender de forma directa. Antes, la entidad ha puesto en marcha una nueva edición de la votación para elegir el mejor jugador de la temporada 2025/26, el premio ‘Jugador Cinco Estrellas’.

A través de sus redes sociales, el club picheleiro ha animado a sus seguidores a participar en la elección del futbolista más destacado del curso. El compostelanismo puede votar a su jugador favorito interactuando con la publicación realizada por el propio equipo en su cuenta de X, anteriormente Twitter (@SD_Compostela), mediante un retuit o un ‘me gusta’.

En el post publicado por el Compos aparecen los cinco candidatos que optan al premio: Adrián Armental, Álex Cobo, Antón Guisande, Diego Uzal y Jorge Maceira. Un selecto grupo entre los que se encuentran el máximo asistente de la plantilla, los dos jugadores con más minutos y los dos máximos goleadores del equipo.

Adrián Armental, ante la UD Somozas.

Adrián Armental, ante la UD Somozas. / Área 11

Méritos suficientes para pretender el galardón, aunque la decisión final recaerá en los propios seguidores, que serán los que decidan el ganador a través de sus votos. El plazo para participar en la elección del ‘Jugador Cinco Estrellas’ estará abierto hasta hoy a las 12.00 horas.

En los próximos días se conocerá el nombre del ganador, que sucederá a Javier Rabanillo, vencedor del galardón por su primera vuelta en la temporada 2024/25, y se llevará el reconocimiento como jugador más valorado por la afición compostelanista. Además del ex portero blanquiazul, jugadores como Juampa Barros, Darío Germil, Álvaro Casas o Bicho recibieron el premio con anterioridad.

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Campus de verano

El Compos aprovechó la ocasión para anunciar el regreso de los Campus Xacobeos de cara a este próximo verano. El club organizará un año más esta iniciativa para niños y niñas de entre 4 y 16 años en horario de 9.30 a 14.00 horas en las siguientes fechas: Santiago, del 22 al 26 de junio; Santiago, del 29 de junio al 3 de julio; Touro, del 29 de junio al 3 de julio; Escravitude, del 29 de junio al 3 de julio; Arzúa, del 6 al 10 de julio; y O Pino, del 20 al 24 de julio.

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