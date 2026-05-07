SD Compostela
El Compostela busca al 'Jugador Cinco Estrellas' de la temporada
Adrián Armental, Álex Cobo, Diego Uzal, Antón Guisande y Jorge Maceira optan al galardón que premia al mejor jugador del curso
El club anunció el regreso de los Campus Xacobeos
La temporada de la SD Compostela se aproxima a su fin. Este domingo el equipo de Secho Martínez disputa su último partido de liga en Viveiro (18.00, Cantarrana) con el objetivo de lograr la machada y ascender de forma directa. Antes, la entidad ha puesto en marcha una nueva edición de la votación para elegir el mejor jugador de la temporada 2025/26, el premio ‘Jugador Cinco Estrellas’.
A través de sus redes sociales, el club picheleiro ha animado a sus seguidores a participar en la elección del futbolista más destacado del curso. El compostelanismo puede votar a su jugador favorito interactuando con la publicación realizada por el propio equipo en su cuenta de X, anteriormente Twitter (@SD_Compostela), mediante un retuit o un ‘me gusta’.
En el post publicado por el Compos aparecen los cinco candidatos que optan al premio: Adrián Armental, Álex Cobo, Antón Guisande, Diego Uzal y Jorge Maceira. Un selecto grupo entre los que se encuentran el máximo asistente de la plantilla, los dos jugadores con más minutos y los dos máximos goleadores del equipo.
Méritos suficientes para pretender el galardón, aunque la decisión final recaerá en los propios seguidores, que serán los que decidan el ganador a través de sus votos. El plazo para participar en la elección del ‘Jugador Cinco Estrellas’ estará abierto hasta hoy a las 12.00 horas.
En los próximos días se conocerá el nombre del ganador, que sucederá a Javier Rabanillo, vencedor del galardón por su primera vuelta en la temporada 2024/25, y se llevará el reconocimiento como jugador más valorado por la afición compostelanista. Además del ex portero blanquiazul, jugadores como Juampa Barros, Darío Germil, Álvaro Casas o Bicho recibieron el premio con anterioridad.
Campus de verano
El Compos aprovechó la ocasión para anunciar el regreso de los Campus Xacobeos de cara a este próximo verano. El club organizará un año más esta iniciativa para niños y niñas de entre 4 y 16 años en horario de 9.30 a 14.00 horas en las siguientes fechas: Santiago, del 22 al 26 de junio; Santiago, del 29 de junio al 3 de julio; Touro, del 29 de junio al 3 de julio; Escravitude, del 29 de junio al 3 de julio; Arzúa, del 6 al 10 de julio; y O Pino, del 20 al 24 de julio.
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