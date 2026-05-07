Lucha por el ascenso directo a la ACB
Horario y dónde ver gratis el partido que puede decidir el regreso del Obradoiro a la ACB
Los compostelanos están obligados a ganar al Gipuzkoa si quieren evitar el 'playoff'
La lucha por el ascenso directo a la ACB entre Monbus Obradoiro y Leyma Coruña llega este viernes a su fin.
Tras la victoria del conjunto herculino —que ya ha acabado todos sus partidos de la fase regular al descansar en la última jornada de Primera FEB— el pasado fin de semana en las Islas Baleares ante el Fibwi Mallorca Basquet Palma, a los compostelanos, que siguen dependiendo de sí mismos, solo les vale ganar este viernes si quieren acabar la temporada como campeones de la liga de plata y, por ende, regresar dos años después a la máxima categoría del baloncesto español, la ACB, sin necesidad de pasar por los playoff.
El Obradoiro-Gipuzkoa, una final que decide el ascenso directo a la ACB
Por delante, una auténtica final ante uno de los cocos de la categoría, el Gipuzkoa, que actualmente ocupa el quinto puesto en la tabla clasificatoria y, tras la victoria ante el Hestia Menorca en la anterior jornada, todavía se juega ser cabeza de serie para las eliminatorias que decidirán quien acompañará a la ACB al campeón de Primera FEB —que supone arrancar el primer partido de los playoffs en casa—, que solo podrá ser un conjunto gallego sí o sí. O Leyma Coruña o Monbus Obradoiro.
Horario del partido Obradoiro-Gipuzkoa
Los pupilos de Carles Marco ya han hecho los deberes y se encuentran a la expectativa de lo que harán los soldados de Diego Epifanio, que, arropados por los suyos, buscarán la victoria este viernes, a partir de las 21.00 horas, en la caldeira del Multiusos Fontes do Sar.
¿Dónde se puede ver el partido que puede decidir el regreso del Obradoiro a la ACB?
Y vaya si contarán con el apoyo de la afición, pues desde hace días ya se encuentran todas las entradas agotadas. No obstante, aquellos que quieran ver el partido todavía podrán hacerlo a las afueras del Multiusos Fontes do Sar, donde se habilitará una pantalla gigante para seguir el enfrentamiento.
Un partido que también podremos ver desde el sofá de casa a través del segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG), la G2, y la plataforma de streaming AGalega.gal.
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