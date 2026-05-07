Obradoiro
Sar ruge antes del duelo por el ascenso del Obradoiro
Zona Norte y las peñas preparan la antesala de una noche decisiva para el club y el obradoirismo ante el Gipuzkoa
El Monbus Obradoiro recibe este viernes, a las 21.00 horas, en el Multiusos Fontes do Sar, al Inveready Gipuzkoa en la última jornada de la Primera FEB, con la posibilidad de certificar el regreso a la ACB. En la víspera de una cita marcada en rojo para el obradoirismo, en la que la grada también juega su partido. Desde Zona Norte, más concretamente desde Xuventude Obradoirista de la que forman parte Pablo Sánchez, Iván Alonso y Raúl Salvado, explican cómo se vive la antesala de una noche que puede devolver al club a la ACB.
Pablo Sánchez habla desde la prudencia, pero también desde una ilusión difícil de contener. “Pois vívoo con nervios, pero tamén con moita ilusión. Despois de dous anos en Primera FEB, estar tan preto de poder volver á ACB, de estar cos máis grandes, hai que tomalo con precaución, evidentemente, porque é un partido que hai que xogalo. Pero tamén coa ilusión de que somos capaces de facelo”, resume.
Aunque el Obradoiro compite en la segunda categoría, Sar ha conservado durante la temporada una energía de gran plaza. Para Pablo, el descenso tuvo un efecto inesperado en la masa social. “En Sar, dende o descenso, polo menos eu notei que a xente se deu conta de que, despois de tantos anos na ACB, parecía que estaba todo feito. A xente volveu engancharse ao baloncesto e creo que nunca deixamos o equipo”, señala.
El temor inicial era que la pérdida de categoría enfriase el vínculo entre el club y su gente. Sucedió lo contrario. “Era un dos medos que eu tiña cando baixamos: que ía pasar coa afección. Pero foi ao contrario. Creo que cada vez máis xente se animou a vir e penso que foi un factor clave durante toda esta tempada. Espero que mañá tamén sexa un factor clave”, añade.
En ese contexto, la grada entendió que también tenía una responsabilidad. No solo se trataba de estar, sino de empujar más que nunca. “Eu recordo que acababa de entrar na peña cando foi o descenso e acórdome de que, nada máis saír do pavillón, todo o mundo xa estaba pensando en cando saían os abonos para seguir”, recuerda Pablo. “Tiñamos moi claro que, evidentemente, ao final xogaban os xogadores, pero nós tamén temos esa parte de responsabilidade de estar aí. Nunca decidimos abandonar o club porque sentiamos que era cando máis nos necesitaba”.
Iván Alonso, integrante de Xuventude Obradoirista, vive la previa con los nervios a flor de piel. Su semana resume bien la expectación que rodea el encuentro. “Pues es muy emocionante. Llevo toda la semana atacado de los nervios, sobre todo hoy. Además, aunque vengo siempre, no tenía garantizada la entrada porque no tenía abono. La conseguí hoy, refrescando la página para ver si liberaban alguna, y tuve suerte. Después de estos años, sobre todo del año pasado, que fue un fracaso, es muy emocionante”, cuenta.
El día del partido, cree, puede ayudar a transformar la tensión en ambiente. “Seguramente sí. Bueno, mañana, con la previa que han montado aquí y todo eso, al estar ya hablando del partido, creo que se va a llevar mejor. Por la mañana igual no tanto, pero seguramente sí, se llevará bastante mejor”, explica. El Gipuzkoa llega con mucho en juego, pero Iván no esconde su confianza: “Sí, se están jugando mucho. Opciones tienen, obviamente, pero yo estoy muy confiado”.
Para él, el descenso también ha tenido una lectura de reconstrucción. “Cuando bajamos, obviamente dolió mucho. Pero cuando ya pasó ese duelo y lo asimilé, lo primero que dije fue que creía que un descenso nos podía venir bien, a nivel social e incluso a nivel de estructura del club, de la oficina y de todo eso”, reflexiona. “Se reafirmó ese sentimiento, la gente no dejó de venir y, de hecho, creo que hubo récord de abonados, aunque no estoy seguro. Creo que vino bien. Si mañana se gana, o aunque no ganemos mañana, si subimos en el playoff, como sea, creo que este proceso nos hizo muy bien a todos los niveles”.
La animación, insiste Iván, será parte esencial del partido. “Siempre. Yo siempre lo digo: somos el alma de la Caldeira. Tanto Zona Norte como ObraJazz, y también nosotros, Xuventude Obradoirista, que somos seis chavales, seis amigos que estamos dentro de Zona Norte y tenemos aquí la bandera siempre colgada. Siempre lo damos todo. Y mañana espero que sea el mejor ambiente que se haya vivido nunca aquí”.
Raúl Salvado, también desde Zona Norte, pone el foco en el trabajo previo de la grada y de una sorpresa para los jugadores. “En Zona Norte, esta semana, por desgraza, moitos traballan. Entón organizámonos un pouco para ter algo preparado. Conseguimos chegar a tempo. Queriamos levalo tamén a Cantabria, pero non foi tan grande como o que temos preparado agora”, explica.
La idea es clara: el ascenso también se empuja desde la bancada. “Ao final é un partido decisivo polo ascenso e hai que dalo todo na bancada, porque o partido tamén se gaña dende aí. Xa nolo pediu Epi ao longo da semana: hai que dar o cen por cen”, afirma.
Raúl, no obstante, pide calma. Antes de cualquier celebración, queda superar al Gipuzkoa. “Non hai que confiarse nin pensar que xa temos o ascenso feito. Primeiro hai que xogar. Despois xa haberá tempo para festexar, pero hai que estar calmados. Hai que xogar o partido e, unha vez remate, xa se poderá desfrutar. Pero o primeiro é xogalo”.
Su mensaje para la plantilla es directo. “Aos xogadores hai que animalos dende o primeiro minuto, se pode ser xa no quecemento. Que o dean todo polo escudo, polo Obradoiro, porque posiblemente sexa un dos partidos máis importantes dos últimos anos do club. Que o dean todo, basicamente”. Y mantiene el secreto que tienen para los jugadores: “Non, é sorpresa”.
La unión entre las peñas aparece como otro de los motores de esta temporada. Pablo destaca que “sempre temos unha comunicación moi fluída entre as varias peñas que somos, tanto para organizar viaxes como para organizar recibimentos”, y considera que esa sintonía también se nota en la pista: “Se dende a grada non hai esa unión, dalgunha forma talvez tamén se nota no campo. Eu estou moi contento con esta unión”. Iván, por su parte, subraya la relación con ObraJazz: “Son maravillosos y, además, van a todos lados”.
La previa comenzará mucho antes del salto inicial. Raúl la imagina como tantas otras veces, pero con un significado especial: “Pois como sempre: na Chantadina de Sar, a desfrutar, a estar entre amigos e a animar dende fóra xa antes do partido”. Y cuando se le pide un deseo, no duda: “Ascender á ACB”.
Pablo también mira hacia ese final soñado, aunque sin olvidar que queda un último esfuerzo. “Eu confío ao cen por cen nos xogadores. Sei que o van deixar todo. Espero celebrar o ascenso e, se non, tocará resetear un pouco e ir ao playoff de cabeza”.
Sar ya está preparado. La grada, también. Y en Zona Norte lo tienen claro: antes de que el balón suba al aire, el Obradoiro ya habrá empezado a jugar desde la Caldeira.
