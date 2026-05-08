Un ascenso de sangre, humor y lágrimas (de alegría)

Si hay una sensación que siempre está presente en el deporte es la de caer y levantarse. La de pasar de la tristeza de perder lo que no fuiste perder de guardar a la alegría tras recuperar tu sitio. El 12 de mayo de 2024, el Monbus Obradoiro se despedía de la Liga ACB y comenzaba su andadura por Primera FEB. Una travesía que este viernes, 726 días después de caer a los infiernos, por fin llegó a su fin.

El Multiusos y sus alrededores vivieron este viernes una tarde-noche de esas que no solo se pueden explicar con el resultado final, que van mucho más allá y trascienden lo meramente deportivo.

La bocina final y la confirmación de la victoria obradoirista desató una celebración inmediata dentro del pabellón. Afuera, en la explanada donde decenas de aficionados habían seguido el encuentro en la pantalla gigante, la reacción fue también prácticamente simultánea: una explosión colectiva entre lágrimas, gritos de alegría y desconocidos abrazándose con la misma familiaridad de quienes sufren juntos cada fin de semana en el pabellón antes de entonar a viva voz el Miudiño y de que la cerveza comenzara a volar por encima de todas las cabezas.

La otra grada del Obradoiro: “Un ascenso é algo histórico, non podía perdermo” / Jesús Prieto / Jesús Prieto / Antonio Hernández

“Este día va a quedar para el recuerdo”, señala un joven aficionado emocionado. Y es que no es para menos. A pesar de que en los últimos años no se entendiese una Liga ACB sin el Obradoiro, lo cierto es que un ascenso obradoirista es un hito histórico y que no muchos ojos pudieron ver.

Este es el cuarto ascenso a la máxima división nacional tras los de las temporadas 1981-1982 (aún no era ACB), 1989-1990 (aunque el Obra no se incorporó a la ACB hasta 2009-2010) y el de la 2011-2012.

Para muchos este es el primero, para otros el segundo, el tercero o incluso el cuarto, pero todos lo viven con la misma ilusión, con la misma alegría, con la misma satisfacción de ver al equipo compostelano de nuevo en la máxima competición nacional.