Un colosal Jean Montero silencia el OAKA y hace soñar al Valencia Basket con la Final Four

El Valencia Basket, poderoso para dominar al Panathinaikos en la primera parte y resiliente para sobrevivir a su remontada, se llevó este viernes el triunfo de la mano del dominicano Jean Montero (29 puntos y 45 de valoración) en un OAKA ensordecedor al que volvió a silenciar para jugarse el martes en el Roig Arena un sitio en la Final a Cuatro de la Euroliga.

Tras haber perdido como local los dos primeros partidos de la serie, el Valencia ha ganado dos veces en la caldera verde del Panathinaikos, una doble gesta que confirma que puede sentarse en la mesa de los más grandes y doblarles la mano y que le pone en disposición de ser el segundo equipo en la historia de la competición que levante un 0-2 , tras el Real Madrid en 2023.

Después de salir perdedor del tenso tercer choque, el Panathinaikos trató de bajar las pulsaciones para arrancar el cuarto partido. Lo hizo con un gesto amistoso como la retirada de los aficionados radicales de detrás del banquillo del Valencia y otro poco elegante, al quedarse Ergin Ataman sentado en su silla y mandar a un ayudante a saludar a Pedro Martínez tras el enganchón que tuvieron ambos en el tercer choque y que acabó con ambos expulsados.

Pero el Valencia iba a lo suyo en Atenas esta semana y, ajeno al contexto, repitió su notable inicio de partido del miércoles, incluso lo mejoró. Valientes y descarados, Kam Taylor y Montero abrieron la defensa griega en los ataques estáticos con sus tiros de media y larga distancia. En la otra canasta, los 'dos contra uno' volvieron a sacar de sitio a Kendrick Nunn y el Panathinaikos se quedó sin brújula.

Solo el trabajo de Mathias Lessort en el rebote ofensivo y algunas acciones de TJ Short y Juancho Hernangómez sostuvieron a los locales. Ataman parecía perdido y echó mano de Mitoglou y Toliopoulos, muy poco habituales en su rotación. De hecho, el Valencia empezó a correr aún más y se hizo con el dominio del rebote en la canasta helena para elevar su renta con una gran circulación de balón y una no tan buena puntería de lejos.

Toliopoulos asumió la responsabilidad ofensiva de los suyos pero el partido estaba para cosas mayores (24-39, m.16). El Panathinaikos estaba perdido y con la cuarta de Hernangómez, tercera y técnica, tocó fondo, para empezar a emerger de la mano de Cedi Osman. El turco, pese a un nuevo triplazo de Montero, dejó en siete la ventaja 'taronja' (37-44, m.20).

El paso por los vestuarios no cambió el panorama y la presión del Panathinaikos siguió creciendo con Osman pero también ahora con Nunn y, sobre todo, con el empuje de las gradas del OAKA, que se volvieron locas cuando el estadounidense culminó la remontada con un triple (49-48, m.24). De los diecinueve mil que abarrotaron la grada no parecía que quedara ninguno sentado.

Bloqueado y sin poder realizar su juego, el Valencia se centró en sobrevivir. Y lo logro. Braxton Key le dio consistencia atrás y puntos delante y Montero tuvo tiempo para descansar y para regresar antes del final del cuarto para empujar a los suyos con la ayuda de un Darius Thompson curtido en estos ambientes (56-62, m.30).

Nunn frenó el despegue del Valencia, entregado ya casi por completo al tiro de tres, incapaz de jugar cómodo con el nivel de contacto que se impuso y que solo Pradilla aguantaba con garbo. Un nuevo triple de Thompson dio aire al Valencia y avivó las dudas del Panathinaikos, que no entendía cómo su rival no cedía a la presión.

Los de Pedro Martínez se sintieron de nuevo poderosos por haber salido vivos y empezaron a correr y a anotar con más frecuencia agitados por un Montero que confirmó que no conoce el miedo, pero también con un Key determinante.

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El Valencia lo tenía hecho pero Taylor se relajó en un tiro y eso bastó para que el Panathinaikos le hiciera sufrir hasta el final de la mano de Nigel Hayes-Davis y de Osman pero entre Montero y Costello, que anotó un tiro libre a falta de siete segundos, sellaron el triunfo 'taronja' pese a que Hayes Davis tuvo un tiro para empatar sobre la bocina. Pero el OAKA volvió a quedarse mudo.