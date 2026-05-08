Los fans del Obra, ante un partido clave: "Se nota que para Santiago no es un día cualquiera"

Hay días en los que un partido empieza a jugarse muchas horas antes de que el árbitro lance el balón al aire. Partidos que son mucho más que un simple duelo rutinario, en los que se respira en el ambiente el aroma de una cita especial e histórica. En definitiva, se trata de un partido con ‘aura’ que se diría hoy en día.

El de este viernes en el Multiusos Fontes do Sar es uno de ellos. Con el ascenso a la ACB en juego, Santiago lleva toda la semana respirando baloncesto y así lo está demostrando la afición obradoirista.

Cuando el reloj aún no marcaba ni las 16.00 horas, comenzaron a aparecer en las inmediaciones de Sar las primeras camisetas y bufandas obradoiristas. Aún a cuentagotas, pero la afición comenzaba a llegar poco a poco a las inmediaciones del pabellón con una mezcla de ilusión y nervios.

Javier Rosende Novo

La constante amenaza de lluvia y la lejanía aún con la hora del partido, con más de cinco horas para el inicio del mismo, retasaron hasta casi las 18.00 h. el inicio del verdadero movimiento.

La afición obradoirista, la misma que elogiaba Héctor Galán en una entrevista con esté diario, comenzaba poco a poco a abarrotar las inmediaciones del pabellón con una mezcla de ilusión y nervios. “Es un día para disfrutar, nervios ninguno. Yo confío plenamente en este equipo “, cuenta Toño Fernández, miembro de la peña Obrajazz. Este será el tercer posible ascenso en el que estará tras los de 2009-2010 (que llegó tras la batalla judicial inicial iniciada en 1990) y el de la 2011-2012, pero lo sigue viviendo con la ilusión del primer día.

Javier Rosende Novo

“Hoxe é o día”

Una visión que comparte también su compañera en la peña Maribel Penido: “En peores plazas hemos toreado. Hoy todo el respeto, pero miedo ninguno, el ascenso no se nos puede escapar”.

Pequeños grupos de aficionados, familias enteras, niños, estudiantes, fans más veteranos luciendo sus camisetas retro, todos se agolpan a las afueras del coliseo obradoirista bajo la misma premisa: “Hoxe é o día”.

“Llevo toda la semana con nervios, pero no falta la ilusión. Hoy hay que apoyar más que nunca”, comenta un joven aficionado.

El momento culmen de la previa llegó pasadas las 19.00 horas. Entre el humo azul y rojo de las bengalas, las bufandas, banderas y cánticos emergieron los jugadores del Obradoiro dispuestos a librar la batalla, como si de los legionarios romanos antes de saltar al Coliseo se tratara.

Sar, a un triunfo de volver a la ACB / Jesús Prieto

"Se nota que para Santiago no es un día cualquiera"

Todos los aficionados coincidían en una cosa, el gran ambiente que se vivía en el campo. “Si hay algo que destacar de estos dos años de Primera FEB es la unión del obradoirismo. Cada vez son más los jóvenes que se suman a apoyar y nos están dando un aire nuevo”, añade Toño Fernández.

En las barras se habla de baloncesto, sí, pero sobre todo de ganas de que llegue la hora de empezar. Al lado, entre cerveza y cerveza y entre gritos de “Obra, Obra”, muchos aficionados muestran sus nervios o su miedo, su temor a perder la oportunidad y no lograr el objetivo.

“Hace años que no veía un ambiente así antes de un partido. Se nota que para Santiago no es un día cualquiera”, cuenta Sergio, abonado desde hace 30 años que no quiso perderse la cita.