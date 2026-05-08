Ciclismo
Giro de Italia, etapa 1: Nessebar - Burgas, en directo
Redacción
El Giro de Italia 2026 arranca hoy en territorio búlgaro con una jornada corta, de 147 kilómetros, entre Nessebar y Burgas, que decidirá el primer líder de una carrera en la que Jonas Vingegaard parte como gran favorito.
La prueba comienza con un tríptico de etapas en Bulgaria, antes de la jornada de descanso del próximo lunes por el traslado a Italia. En la primera semana, además, la carrera afrontará una de las etapas que pueden marcar el desarrollo de la prueba. Será en la séptima jornada, con la ascensión al Blockhaus, la primera llegada en alto. Además de ser la etapa más larga de este Giro, con 245 km, los ciclistas deberán superar un desnivel de 4.476 metros y la subida final al coloso de los Abruzos, de 13,8 km al 8,4% y rampas del 13,6%.
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