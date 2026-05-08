El Obradoiro asciende y convierte Sar en una fiesta de ACB

De la pesadilla al sueño. El Monbus Obradoiro regresa a la ACB por la puerta grande, convirtiendo todo Sar en una fiesta y consolidando un proyecto con nuevas caras que han renovado el sentimiento obradoirista. Dos años de trabajo, después de aquel doloroso descenso, que culminan con el triunfo en la última jornada de una Primera FEB de la que Santiago se despide. Los compostelanos han cumplido, superando a un duro rival como el Inveready Gipuzkoa por 85-68 para completar una gesta que quedará guardada por siempre en el corazón de Compostela. Y lo han hecho en una noche propia de partido de ACB.

Inicio del partido

Arrancaba la lucha por el sueño obradoirista en un Sar completo y que comenzó a dejarse las gargantas desde el inicio, regalando el que esperaban que fuese el último Miudiño de la Primera FEB. Salto inicial para el equipo local que Sar festejó como una canasta. Erraban los picheleiros y Sar pitaba la posesión visitante. No le importó a Tate, que sumo la media distancia. Segundo intento de tres de Galán, que erraba. Pero Dos Anjos sacaba el dos más uno, sin el adicional. No estaban desde el exterior los picheleiros. Tercer fallo, ahora de Barrueta, que luego haría pasos. Gran robo de Westermann, un perro de presa sobre Varela, que terminaba en dos tiros libres de Galán, acertando solo uno (3-2). El alapívot cometía una buena falta sobre Ngom para evitar su mate. Infalible el interior.

Javier Rosende Novo

Cuarto error exterior, ahora de Westermann, que precedía al primer acierto, de manos de Barcello. Rápidamente, anotaba Korsantia en el poste para empatar a seis y, posteriormente, la clavaba de fuera para adelantarse. Taponazo de Ngom y bandeja de Tate que forzaba el tiempo de Epi (6-11). Salían Quintela y Andersson para mejorar la defensa. Perdían la bola en el primer ataque, pero en el segundo Quintela sacaba dos faltas, con tiros libres en la segunda. No perdonaba. Seguía la genialidad con las fintas de Barcello, finalizando con reverso a una pierna la media distancia. Quintela confirmaba la remontada y ahora paraba el choque Sergio García (12-11).

Golpeaba desde el exterior Tate tras ese respiro y seguían mal los picheleiros en ese apartado. Ansorregi anotaba a la contra en el aro y continuaba el dos más uno de Barrueta (15-16). Segunda unidad al completo en pista a la que le caía el triple de McGhie, que contestaba Andersson. La defensa seguía precisando intensidad en los locales. Intercambiaban bandejas Ansorregi y Andersson. La relajación en su aro les costaba otro triple, ahora de Maiza, aunque compensaba Brito con el dos más uno aprovechando el bonus (23-24). Otro fallo desde fuera de Quintela, que en la siguiente no se ahogaba con el crono para acertar y poner el 26-24. Sería la última del cuarto, ya que Kravic impidió con un tapón el último intento visitante. El acierto exterior y la defensa, las tareas pendientes de los de Epi.

El Obra logra el ascenso ante el Gipuzkoa / Jesús Prieto

Segundo cuarto

En el segundo, robaban los locales y Quintela finalizaba en transición. Gastaba Andersson la falta para impedir la canasta de Ngom, que lograba los puntos desde la línea de personal. Ngom recibía por arriba y ahora sí finalizaba para empatar a 28. Brito finalizaba una acción de mucho mérito a tablero tras contacto, pero no bajaba el ritmo el Gipuzkoa. Segundo triple de McGhie. Los colegiados no concedían el dos más uno a Andersson, que recibía una dura falta no pitada. Se consolaban con los dos puntos. Daba igual. Robaba Munnings y asistía el matazo de Kravic. Sí pitaban en contra de los de Sar para los intentos de Korsantia. La Caldeira pitaba y solo entraba el segundo (34-32). Al final, el 'sándwich' que le hacían a Brito si terminaba en dos tiros libres, sin error. Bloqueo y continuación entre Westermann y Kravic que finalizaba el interior para ampliar la renta (38-32).

Barrueta, por fin, aparacía desde el exterior. En la siguiente jugada, Ngom recibía una falta que lo dejaba en el suelo y con las manos en la cabeza. Tardaba en poner reponerse y salía de la pista ayudado por los servicios médicos. Maiza lanzaba los tiros libres por él, sin errar, en la cuarta falta local. Barcello asistía a Dos Anjos en el poste. El propio estadounidense ponía la primera diferencia de dobles dígitos, que duraba poco con la canasta y adicional de Tate (45-37). Repetía, ahora desde el exterior, llevando a Epi a parar el choque (45-40). Tramo de desacierto y mala selección de tiros en ambos lados. Hasta que apareció el gancho de izquierda de Kravic, que cometería falta en la siguiente acción. Tiros de Ansorregi, que no perdonaba. Sería la última, ya que Gipuzkoa gastaba bien su falta e imponía su defensa para cerrar la primera parte con el 47-42.

Tercer cuarto

Iniciaba la segunda con dos tiros libres de Galán y la respuesta venía desde el exterior de manos de Hanzlik. Barcello sacaba un buen dos más uno. A partir de ahí, nuevo intercambio de errores, hasta que Tate aportaba dos desde la línea de personal (52-47). Los locales seguían sin elegir las mejores opciones, con fallo exterior de Galán y una difícil bandeja de Kravic. Debían seleccionar mejor. Galán encontraba una media distancia tras bote para recuperar el acierto. Barrueta tiraba un triple lejano que no tocaba. Dura falta de tiro de Galán a Ngom, tercera suya y del Obra en el cuarto. Entraba Andersson por él. No perdonaba el pívot. Westermann daba el pase aéreo a Kravic para recuperar sensaciones (56-49).

Los locales erraban su séptimo lanzamiento exterior en el cuarto. Era su propio desacierto el que les impedía despegar. A la octava, y con paso atrás, lo encontraba Barcello. El punto negativo llegaba con la quinta falta local, con un acertado McGhie (58-51). Ansorregi realizaba una buena bandeja con rectificado, pero Barcello lo devolvía asistiendo el triple de Quintela (61-53). Le caía la técnica al preparador visitante, con tiro libre de Brito para sumar uno. Terminaba de castigar Andersson por fuera para poner el +12, máxima diferencia (65-53). Nicolau fallaba sus dos intentos desde la personal, aunque en la siguiente asistía el triple de McGhie. Sería la última, con dos fallos del Obra, en los que pudo haber falta visitante, se cerraba con el 65-56.

Último cuarto

Llegaba el último acto y McGhie dejaba la bandeja para ponerse con los mismos puntos que su dorsal (13). Pero Quintela anotaba dos seguidas, la segunda tras robo y transición, forzando el tiempo de García (69-58). Brito y Ansorregi intercambiaban triples. Quintela dejaba otra canasta de dos para ponerse con 18 puntos y se sentaba ovacionado tras cometer falta. Ngom dejaba la bandeja en el aro y Brito se colaba hasta el aro para machacar con fuerza (76-63). No se les iba a escapar. La Caldeira comenzaba a sentir que ya estaba cerca.

Se aceleraba en ataque el Obra en un intento imposible. La transición la cortaba un impresionante tapón de Munnings. Estaban centrados los hombres de Epi. Cuarta falta para el Obra por cero de Gipuzkoa en el ecuador, handicap con el que dabían lidiar los locales. Westermann cocinaba un triple que noqueaba a Gipuzkoa con la mayor renta del duelo (+16), poniendo el 79-63. Tiempo visitante. Las sonrisas ya empezaban a reflejarse en un Sar que estaba preparándose para la fiesta. Restaban 4 minutos y 26 segundos para ello. Otro tapón, ahora de Kravic, y primera falta visitante. Buena gestión de Brito, que sacaba dos tiros libres. Ya se preparaban para entrar Quintela y Barcello. El luso metía solo el segundo y salían él y Westermann (80-63). El tiempo jugaba a favor del Obra.

Cometía la Quinta local Quintela. Dar puntos sin consumir tiempo no era una buena opción. Ansorregi lo aprovechó al máximo. McGhie dejaba la bandeja tras error en el pase de Quintela. En la siguiente, trataba de asistir a un Kravic que era incapaz de 'colarla'. Otra falta que daba dos tiros a Motos, con solo el primero. Quintela dejaba la bandeja para ponerse con 20 puntos mientras Sar entonaba el Miudiño a minuto y medio para el final. Mientras, Kravic lograba el dos más uno y la Caldeira ya celebraba el regreso a ACB. No había tiempo para sorpresas y agotaba la última posesión el Obra para celebrar el ascenso con el 85-68.