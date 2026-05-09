La otra cara del ascenso del Obradoiro: dos peñas cargan contra la actuación policial

El regreso del Monbus Obradoiro a la Liga Endesa dejó una noche histórica en el Multiusos Fontes do Sar, pero la celebración posterior quedó marcada por las denuncias públicas de dos peñas obradoiristas contra la actuación de varios agentes de la Policía Nacional. ObraJazz y Xuventude Obradoirista difundieron comunicados en redes sociales en los que hablan de una intervención “desproporcionada” y trasladan su apoyo a los aficionados afectados.

El equipo santiagués había certificado horas antes su ascenso directo a la ACB tras imponerse al Inveready Gipuzkoa por 85-68 en la última jornada de la Primera FEB. La victoria permitió al conjunto dirigido por Diego Epifanio cerrar la fase regular como campeón y regresar a la máxima categoría dos temporadas después de perderla.

La noche fue, en lo deportivo, una fiesta para el obradoirismo. Sar presentó un ambiente de grandes ocasiones, con más de 6.000 aficionados empujando al equipo en un partido decisivo que devolvió a Santiago a la élite del baloncesto español. Sin embargo, las peñas denunciaron que el día “que debía ser unicamente de celebración, orgullo e unión obradoirista” tuvo momentos de tensión entre agentes y seguidores.

ObraJazz expresó “o seu total apoio ás persoas afectadas polos feitos acontecidos onte”, y señaló que “varios seareiros sufriron unha actuación absolutamente desproporcionada por parte de membros da UIP da Policía Nacional”. La peña lamentó que la intervención, “lonxe de garantir a seguridade, provocou situacións de tensión innecesarias”, dejando “sancións inxustas” y “un impacto emocional que permanecerá moito máis alá do sucedido”.

En su comunicado, el colectivo defendió además el papel de la grada en la identidad del club: “Animar non é un delito, que o apoio ao noso equipo forma parte da nosa identidade como afección, e que ningunha persoa debería ser tratada con violencia ou intimidación por exercer ese dereito de maneira pacífica”.

También Xuventude Obradoirista denunció lo ocurrido pese al éxito deportivo. “Malia o espléndido resultado temos que lamentar un novo episodio de represión e abuso policial por parte de varios axentes cara algúns membros da nosa bancada”, afirmó la peña, que calificó la actuación como “un acto totalmente desproporcionado”.

El comunicado de Xuventude fue especialmente duro con la intervención policial y lamentó las consecuencias para los aficionados señalados: “Os afectados ademais da multa lles quedará unha marca de por vida polo mal rato e sobre todo por ser nun día que tiña que ser única e exclusivamente de festexo”. La peña cerró su mensaje con una muestra de apoyo: “Dende Xuventude Obradoirista mandámoslle unha forte aperta aos afectados e moito ánimo. Animar non é un delito e ninguén debería sufrir ataques polo único motivo de alentar ao seu equipo”.

Por el momento, las denuncias conocidas proceden de los comunicados difundidos por las peñas. En ellos, ambas coinciden en reclamar que no se repitan situaciones similares y en reivindicar una afición “respectuosa, orgullosa e libre” después de una temporada que culminó con el objetivo más deseado: el regreso del Obradoiro a la ACB.