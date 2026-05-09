Martín vuelve por sus fueros tras una salida estratosférica en Le Mans

La prueba al 'sprint' del Gran Premio de Francia, 13 vueltas alrededor del popular circuito de Le Mans, no ha tenido color. Primero, porque el color de Aprilia es el negro, el mismo color que luce el madrileño Jorge Martín, que, hace poco más de un año, no quería saber nada de la moto de Noale (Italia) porque ni le gustaba ni podía pilotarla como quería. Ahora, en la quinta cita de la temporada (Tailandia, Brasil, EEUU, Jerez y Francia), 'Martinator' ha vuelto a demostrar el campeón que es, un auténtico gladiador, y ha ganado hoy, con una autoridad tremenda, protagonizando una salida única, determinante, vertical, espectacular.

Martín, que reconoció antes de la salida "no haber tenido una buena 'quali', aunque era perfectamente consciente de mi potencial", arrancó desde la octava posición de la parrilla de salida, en la tercera fila, por detrás de 'Pecco' Bagnaia (Ducati), Marc Márquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha) y Joan Mir (Honda). Nada más apagarse el semáforo de Le Mans, Martín salió disparado y, pegándose al muro interior del circuito, superó a seis pilotos en la recta, trazado la primera curva en segunda posición y superando a Bagnaia dos curvas después.

Y, a partir de ahí, 'Martinator' ha desaparecido del radar del resto de adversarios. Apretó, apretó, apretó y, en la segunda vuelta, ya poseía más de un segundo de ventaja sobre sus perseguidores, Bagnaia y 'Bezz'. No hubo color. "Me he sentido muy bien, pero aún queda mucho trabajo por delante, mucho, voy recuperando las sensaciones que tuve cuando ganaba y esto va a ser muy duro. Hoy he podido hacer un truco en la salida, pero mañana (14.00 horas, DAZN) todos estarán pendientes de mí. Pero, sí, estoy muy feliz, por mí, los míos, el equipo y Aprilia".

"Estoy muy feliz, mucho. Voy volviendo poco a poco. Ya me encuentro muy a gusto sobre la Aprilia, pero aún me queda trabajo por hacer. Desde luego, mañana, domingo, todos conocerán ya mi truco en la salida y, por tanto, no podré sorprenderles como hoy". Jorge Martín — Piloto del equipo Aprilia Racing

El resto fue una fila, uno tras otro, hasta que, a dos vueltas del final, Marc Márquez (Ducati), en un curva larga, veloz, muy veloz, pudo derrapar de su rueda trasera y, además, perdió el control de la dirección, sufriendo un latigazo de la moto, que le escupió por encima de la cúpula y, al parecer, deñándose el pie derecho, pues acabó entrando cojeando en su boxe, dando saltitos apoyándose en su pierna izquierda, tras pasar por la clínica del circuito. Decir, recordar, destacar, que MM93 había logrado el récord de la pista frances cuando lideró la Q1 con un estratosférico 1.29.288 minutos.

La pequeña carrera de Le Mans refuerza el poder de Aprilia, que tiene a sus dos pilotos, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, al frente del Mundial de pilotos, ya con más de 30 puntos sobre el tercero, que sigue siendo un excelente Pedro Acosta (KTM), que tiene tan difícil este año su primera victoria comó el mayor de los Márquez coronar, por fin, su triunfo nº 100 del Mundial.

Carrera al 'sprint': 1. Jorge Martín (Aprilia), 19 minutos 46.830 segundos; 2. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 1.107 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 2.786 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 3.808 segundos y 5. Fabio Quartararo (Yamaha), a 4.402 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 108 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 102; 3. Pedro ACOSTA (España), 72; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 71 y 5. Marc MÁRQUEZ (España), 57.