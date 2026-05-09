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El Obra celebra el título de liga con la afición: recepción en el Pazo de Raxoi a los héroes del ascenso a la Liga ACB

Raúl López, presidente del club, Diego Epifanio, entrenador, y Léo Westermann y Sergi Quintela, capitanes, hablaron desde el balcón para sus aficionados

El Obra celebra el ascenso a la ACB con la afición

El Obra celebra el ascenso a la ACB con la afición

Foto: Antonio Hernández // Vídeo: André Couce

André Couce

André Couce

Santiago de Compostela

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y miembros de la Corporación municipal recibieron este sábado a los jugadores, equipo técnico y directivos del Monbus Obradoiro, tras lograr anoche el ascenso a la Liga ACB, después de proclamarse campeones de Primera FEB.

Recepción en el Pazo de Raxoi a los héroes del ascenso a la Liga ACB

Recepción en el Pazo de Raxoi a los héroes del ascenso a la Liga ACB

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Recepción en el Pazo de Raxoi a los héroes del ascenso a la Liga ACB / Antonio Hernández

Durante la recepción, jugadores y staff salieron al balcón del Pazo de Raxoi para saludar a los aficionados que acudieron a la Praza do Obradoiro para celebrar el regreso, dos años después, a la élite del baloncesto español. La afición recibió al equipo al grito de "¡campeones, campeones!" y los jugadores exhibieron la copa que acredita al conjunto santiagués como campeón de la temporada 2025-2026 en Primera FEB.

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(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

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