Secho: “Nos tenemos que dejar el alma para ganar”

La SD Compostela afronta este domingo, 10 de mayo, la última jornada de la fase regular con todo por decidir. El equipo de Secho jugará en Cantarrana ante el Viveiro, a partir de las 18.00 horas, con la obligación de sumar los tres puntos y mirar de reojo a A Lomba, donde el Arosa recibe al Céltiga. El Compos llega segundo, con 65 puntos, a dos del líder, el Arosa, que depende de sí mismo; la combinación que necesita el conjunto santiagués es clara: ganar y que el líder no lo haga.

Secho comenzó felicitando al Obradoiro por su ascenso y, tras ello, habló de su partido. No escondió el escenario, pero quiso centrar toda la atención en lo único que está en manos de su equipo. “Mañana es sacar nuestro partido y luego ver qué pasa. Nosotros tenemos que estar muy centrados durante los 90 minutos y el descuento en ganar nuestro partido”, explicó el técnico blanquiazul. “La liga se termina mañana, se termina en el último partido, y tenemos que confiar en que, sacando nuestro partido, puede haber probabilidades. Nunca se sabe”.

El entrenador compostelanista insistió en que el grupo llega preparado para convivir con la presión de una jornada límite. “Estamos adaptados a esa exigencia de tener que ganar”, señaló. La receta, según Secho, pasa por no cargar al equipo con más ruido del necesario: “Se trabaja de igual modo, sin exceso de información, con información clave, visualizando el partido que tenemos que jugar y cuáles son los puntos clave donde tenemos que prestar atención”.

El mensaje más contundente llegó al hablar de la actitud con la que el Compos debe presentarse en Viveiro. “Nos tenemos que dejar todo, nos tenemos que dejar el alma para ganar el partido, porque además es nuestra obligación”, afirmó. Aunque el Arosa tiene ventaja en la clasificación, Secho recordó que el Compostela aún conserva opciones: “Hay probabilidades, menos que ellos, pero tenemos probabilidades, y tenemos que exprimirlas al máximo”.

Enfrente estará un Viveiro ya salvado, pero el técnico no espera facilidades. Secho destacó la organización defensiva del rival, su juego directo, los reinicios y las acciones a balón parado como aspectos a controlar. “Tenemos que atacar muy organizados, tener pegada, tener situaciones de gol y buscar el partido con tranquilidad, sin prisa pero sin pausa, desde el minuto uno hasta el final”, analizó.

El Compostela no podrá contar con Crespo, sancionado, ni con Riki y Zuba, que continúan sus procesos de recuperación. También sigue fuera Baña, lesionado de larga duración. Pese a las ausencias, Secho evitó cualquier excusa y volvió a reducir el foco a los tres puntos: “Ahora mismo simplemente pensamos en acabar la liga regular con tres puntos más”.

El desenlace puede abrir dos caminos. Si el Compos gana y el Arosa no lo hace, será campeón y ascenderá directamente a Segunda RFEF. Si no se da esa combinación, el conjunto santiagués afrontará el playoff, reservado para los equipos clasificados del segundo al quinto puesto. “Si tuviésemos que encarar un playoff, nos concienciaríamos muy rápido”, aseguró Secho. “Primero, centrados en Viveiro, en ganar el partido y, a partir del domingo, sobre las ocho o nueve, tendremos el desenlace claro”.

El técnico también agradeció el respaldo de una afición que volverá a ser clave en la última cita del campeonato. “Sin afición, sin gente detrás que siente el club, que apoya al club, esto no es nada”, subrayó. Y cerró con el deseo que resume la semana compostelanista: “Ojalá le podamos dar una alegría”.