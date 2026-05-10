Vota al MVP del ascenso del Obradoiro: ¿Quién fue el jugador clave del regreso a la ACB?

El ascenso del Monbus Obradoiro ya tiene marcador, fecha y celebración. El equipo compostelano selló su regreso a la Liga Endesa con una victoria ante el Gipuzkoa en Sar y cerró la Primera FEB como campeón, dos años después de su descenso. El Obra acabó igualado con el Leyma Coruña, ambos con un balance de 28-4, pero el average particular permitió al conjunto de Diego Epifanio quedarse con la plaza de ascenso directo.

Ahora queda otra elección, más sentimental pero también deportiva: ¿Quién ha sido el MVP del ascenso del Obradoiro? Para ello, desde EL CORREO GALLEGO se ha abierto una encuesta en la que se tendrán en cuenta los resultados hasta el jueves 14 de mayo a las 23.59 horas.

La respuesta no es sencilla, porque el ascenso no se explica por un solo nombre. El Obradoiro fue uno de los equipos más completos de la competición: promedió 92 puntos por partido, 19,3 asistencias, 8,9 recuperaciones y 107 créditos de valoración media en la Primera FEB. Fue un equipo reconocible por su ritmo, su circulación, su amenaza exterior y una rotación larga en la que varios jugadores tuvieron momentos de liderazgo real.

Alex Barcello, regularidad y eficiencia

Si el voto premia la constancia, Alex Barcello aparece como uno de los candidatos más sólidos. El escolta fue el máximo anotador del Obradoiro en la fase regular, con 13,1 puntos por partido, además de 2,8 rebotes, 2,9 asistencias, 1,3 recuperaciones y 15,7 de valoración media. También acabó con un 42,9% en triples y un 83,7% en tiros libres, cifras que reflejan su peso ofensivo y su fiabilidad durante todo el curso. Esa capacidad en ataque se combino con un año en el que su peso defensivo y reboteador se acrecentó.

Imagen del derbi de Santiago, con Jacobo Díaz, a la izquierda, y Alex Barcello. / Jesús Prieto

Su candidatura no se sostiene solo en los números. Barcello fue elegido por la afición como MVP Estrella Galicia de octubre, con el 37,1% de los votos, y volvió a recibir el reconocimiento mensual en diciembre, esta vez con el 62,5%. Es decir, fue diferencial al principio de la temporada y también cuando el equipo ya peleaba de lleno por consolidarse en la zona alta.

Leo Westermann, el termómetro del ascenso

Otro nombre inevitable es Léo Westermann. El base francés fue uno de los grandes directores del equipo, además de ser el tercer máximo asistente de la liga, y uno de los jugadores que mejor explicó el salto competitivo del Obradoiro. Fue titular en los 32 partidos de fase regular, con 10,9 puntos, 5 asistencias, 2,5 rebotes, 1,1 recuperaciones y un 43,2% en triples. En el campo, dio la sensación de ser el factor diferencial del equipo.

Léo Westermann está siendo el jugador más determinante del Obradoiro. / Jesús Prieto

Más allá de la anotación, Westermann dio sentido al ataque. En la estadística avanzada de DBasket aparece muy por encima de la media de la liga en porcentaje de asistencia y también destaca en volumen de triples intentados, robos y rating ofensivo. Además, fue elegido MVP Estrella Galicia de marzo con el 71,9% de los votos de la afición, un reconocimiento especialmente significativo por llegar en el tramo decisivo de la temporada.

Felipe Dos Anjos, la columna interior

En una votación de MVP también debe tener sitio Felipe Dos Anjos, uno de los interiores más determinantes del campeonato y que con el base galo ha destrozado en bloqueo y continuación. Sus 10,7 puntos, 4,8 rebotes y 14,3 créditos de valoración media por partido hablan de una temporada de enorme eficiencia. Su 70,8% en tiros de dos lo convirtió en una referencia fiable cerca del aro.

Felipe dos Anjos trata de tirar a canasta durante el partido entre Obradoiro y Leyma Coruña disputado en la primera vuelta, en el Multiusos Fontes do Sar. / Jesús Prieto

Las métricas avanzadas de DBasket refuerzan todavía más su candidatura: Dos Anjos estuvo muy por encima de la media de la competición en tapones, tiros de dos intentados, rebote ofensivo, porcentaje de rebote, porcentaje de tiro real y rating ofensivo. No siempre fue el foco mediático, pero sí una pieza estructural para explicar la superioridad del Obra en la pintura.

Sergi Quintela, carácter, defensa y energía

El impacto de Sergi Quintela fue distinto, pero muy reconocible. No necesitó ser siempre titular para cambiar partidos. Promedió 8 puntos, 2,6 rebotes, 2,2 asistencias, 1,9 recuperaciones (siendo el segundo 'ladrón' de la liga) y 9,8 de valoración en 17,8 minutos por encuentro. Su producción defensiva fue uno de sus grandes argumentos: DBasket lo sitúa muy por encima de la media de la liga en robos y porcentaje de robo.

Sergi Quintela maneja el balón durante el choque ante el HLA Alicante. / Monbus Obradoiro

Su temporada también tuvo reconocimiento interno: la afición lo eligió MVP Estrella Galicia de febrero con el 43,9% de los votos. Es el tipo de candidatura que no se entiende solo desde el boxscore, sino desde la sensación de intensidad, presión y contagio que transmitió en la pista durante muchos tramos de la temporada. El lucense se ha ganado el corazón de Sar desde su llegada y prueba de ello, y de su candidatura, son los cánticos de 'MVP' en Sar y en la recepción del Concello.

Diogo Brito, el jugador pegamento

Diogo Brito es otro candidato muy defendible si el voto valora la regularidad, la versatilidad y el trabajo de equipo. Desde la segunda unidad, promedió 8,5 puntos, 3 rebotes, 1,8 asistencias, 1 recuperación y 9,4 de valoración. Sus números no siempre fueron los más llamativos, pero sí constantes en un rol de equilibrio y en el que no faltó la presencia defensiva. En ataque, su inicio fue complicado, pero mejoró con el pasar de las jornadas y en días en los que la bola podía quemar, como el derbi ante el Leyma, fue el faro del equipo.

Diogo Brito, posando bajo una canasta del Fontes do Sar. / Antonio Hernández

Brito fue elegido MVP Estrella Galicia de noviembre con el 40,7% de los votos de la afición. Entonces ya destacó por su actitud, su dinamismo y su capacidad para adaptarse a lo que necesitaba el equipo en cada momento. Esa condición de jugador pegamento lo convierte en uno de los nombres más coherentes con la identidad coral del ascenso.

Yunio Barrueta, puntos, espacio y amenaza constante

Cierra la lista Yunio Barrueta, otro de los jugadores que sostuvo al Obradoiro durante toda la temporada como la 'metralleta' exterior. Titular en los 32 partidos de fase regular, promedió 11,7 puntos y 3,8 rebotes, con un 40,9% en triples y un 87,5% en tiros libres. Su valor no estuvo solo en lo que anotó, sino en cómo condicionó las defensas rivales. En rebote fue una gran ayuda, especialmente en un arranque de temporada en el que ese apartado era el 'talón de Aquiles' del equipo.

Yunio Barrueta realiza un mate durante un partido de la presente temporada disputado en el Multiusos Fontes do Sar. / Antonio Hernández

Barrueta fue una de las grandes amenazas exteriores del equipo. DBasket lo sitúa muy por encima de la media de la liga en triples intentados y puntos, además de reflejar un rating ofensivo claramente positivo. En una temporada de mucho juego coral, su capacidad para abrir el campo fue una de las claves silenciosas del ascenso.

La afición decide el MVP del ascenso

El ascenso del Obradoiro fue colectivo, pero toda temporada histórica necesita una votación. ¿Debe ganar Barcello por su regularidad y anotación? ¿Westermann por su dirección? ¿Dos Anjos por su dominio interior? ¿Quintela por su energía y defensa? ¿Brito por su equilibrio? ¿Barrueta por su amenaza exterior? Ahora decide la afición, que incluso podría valorar a otros candidatos.

Vota al MVP del ascenso del Monbus Obradoiro a la Liga Endesa y elige al jugador que mejor representa una temporada inolvidable en Sar.