La compostelana Alejandra Neira hace historia al ganar la Lieja-Bastoña-Lieja

Sábado, 9 de mayo. Alto del Angliru. La catalana Paula Blasi se impone en la mítica cima asturiana y se convierte en la primera española en ganar la Vuelta. Todo un hito.

Sábado, 9 de mayo. Localidad belga de Lieja. La santiaguesa, del barrio de Sar, alumna del colegio La Salle, de solo 17 años, Alejandra Neira, gana la primera edición de la Liège-Bastogne-Liège femenina en categoría junior. Todo un hito.

La compostelana, que afronta sus últimas actuaciones con el maillot del cafés Baqué después de su fichaje por el conjunto profesional de Movistar, golpea la puerta de las mejores del mundo y ante un pelotón en el que solo estaban las elegidas supo correr con inteligencia y fuerza para llevarse el triunfo final.

La carrera partió de Houffalize para recorrer 91 kilómetros hasta la cima de La Redoute, que coronó en solitario Alejandra Neira después de un ataque demoledor en la cote de Vecquee, que a falta de 20 kilómetros para la llegada dejó a todas sus rivales sin aliento. La santiaguesa abrió los brazos para cruzar en solitario la meta que hace apenas unos días vio como triunfaba el esloveno Tadej Pogacar en su lucha con el francés Paul Seixas. La segunda posición la ocupó la australiana Neve Parslow (ARA) y tercera la británica Melanie Rowe (CAMS).

La temporada que está realizando la compostelana Alejandra Neira es para enmarcar. Su nombre encabezará para siempre el palmarés de la mítica Lieja-Bastoña-Lieja al ganar su primera edición junior femenina. Acompañará a otros ganadoras de la prueba belga en categoría profesional como la holandesa Demi Vollering, la mauriciana Kimberly Le Court, la también neerlandesa Annemiek van Vleuten, la británica Lizzie Deigna, o la también holandesa Anna van Breggen, sin olvidarse de la porueba masculina con ganadores ilustres como el belga Eddy Merckx, el francés Bernard Hinault, el italiano Moreno Argentin, el murciano Alejandro Valverde, el esloveno Primoz Roglic, el belga Remco Evenepoel o el también esloveno Tadej Pogacar.

La santiaguesa puede presumir este año de otros triunfos de prestigio ya que además de haber ganado el Premio de la Montaña en el Piccolo Trofeo Binda italiano, en el que fue octava en la general, consiguió el triunfo en una etapa de la Watersley Ladies Challenge, firmó la segunda posición en el EPZ Omloop van Borsele holandés de tres etapas después de quedar a solo una centésima de la victoria en la crono inicial, vestir el maillot de líder en la segunda jornada y ser superada finalmente en la general por solo un segundo. Además fue la mejor en el GP Egartza en tierras vascas y fue segunda en la primera cita de la temporada, la Clásica Jaén Paraíso Interior de Copa de las Naciones, corriendo con la selección española.

No cabe duda de que el nombre de Alejandra es uno de los que habrá que seguir en el futuro y también en citas más próximas como en el Mundial que se disputará en la localidad canadiense de Montreal en septiembre, en el que luchará para tomar el relevo de la navarra Paula Ostiz, que se hizo con el maillot arco iris en la pasada edición superando por solo seis segundos a la santiaguesa, que fue duodécima en la general de carretera y décimo séptima en la crono a solo 24 segundos de la vencedora.