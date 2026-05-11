El Giro llega a Italia para afrontar los primeros exámenes por la general

Tras el estreno del Giro en Bulgaria, el pelotón utilizó la jornada de descanso para el traslado a Italia, a su escenario natural, al que llega mermado por las caídas que han eliminado a varios favoritos y la peculiaridad del fenómeno Thomas Silva, el uruguayo que, vestido de rosa, ha puesto a su país en el mapa del ciclismo mundial.

Un traslado incómodo y largo hasta las proximidades de la localidad calabresa de Catanzaro, donde este martes se reanuda el Giro para abrir una semana que ofrecerá opciones para los velocistas y que pondrá a prueba a los favoritos con dos finales en alto, el Blockhaus y Corno Alle Scale. La montaña hará su 'casting' particular en sus pendientes.

Silva, Magnier y Sevilla, protagonistas en Bulgaria

Las tres etapas del Giro en Bulgaria encumbraron a 2 protagonistas inesperados, Paul Magnier, el francés de 22 años que logró un doblete al esprint y luce la 'maglia ciclamino' de la regularidad, y el uruguayo Guillermo Thomas Silva (Astana), primer uruguayo en la historia del Giro y, además, maillot rosa.

A sus 24 años, tras 4 temporadas en el Caja Rural y después de imponerse este año en el Tour de Hainan (China), ha puesto a su país en primera página del ciclismo mundial.

En el mundo de los más modestos, sobresalieron el coraje y la ambición del madrileño Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), corredor de la cantera de la Fundación Alberto Contador que disfruta del honor de lucir la 'maglia azzurra' de la montaña.

Las caídas eliminaron a varios candidatos de la general

Tres jornadas de sobresaltos por culpa de las caídas, la más importante en la segunda etapa entre Burgas y Veliko Tarnovo. Un desastre que destruyó especialmente las aspiraciones del UAE. La escuadra emiratí, que no pudo contar en la salida con el portugués Joao Almeida ni con el mexicano Isaac del Toro, perdió en la montonera a Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler.

En el mismo accidente quedó fuera de combate el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), hombre que hubiera sido clave para las etapas de montaña y que aspiba a las plazas de podio.

Los favoritos empatados, Vingegaard con aires de patrón

La general apenas ofrece datos reseñables. Thomas Silva disfruta de la 'maglia' rosa con un puñado de segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). A 10 segundos están todos los aspirantes al triunfo en Roma. Jonas Vingegaard, el gran favorito, apareció poco en las pocas subidas afrontadas, pero con cierta autoridad.

En el empate clasificatorio están la esperanza italiana, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone y los españoles Enric Mas, Juanpe López, Markel Beloki y Javier Romo.

Semana para velocistas, aventureros y el Blockhaus como examen

El Giro de Italia se relanza en Calabria con etapas relativamente suaves que conducen a Cosenza, Potenza y Nápoles, donde se avecina un claro esprint.

En los Abruzos llega el viernes 15 la primera cita seria con la montaña. Allí se encuentra el Blockhaus, una ascensión de primera categoría que desemboca en meta tras un maratón de 246 kilómetros y 4.650 metros de desnivel. En la subida de 13,5 kilómetros al 8,4 por ciento se verán las caras los hombres de la general.

Después de una octava etapa exigente con final elevado en Fermo, el fin de semana se cierra en Las Marcas, con otra llegada en alto en Corno alle Scale (1a, 10,8 km al 5,9) con tramos de 2 de dígitos.

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Este martes se abre la segunda semana con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros. Jornada llana con un puerto pasado el ecuador que puede marcar la etapa. La única dificultad será el Cozzo Tunno (2a, 14,4 km al 5,9). Final en ligero ascenso propicio para rematadores (400 metros al 3,7).